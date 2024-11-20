Появилось видео изнутри строящейся ледовой арены УГМК в Екатеринбурге

20 ноября 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Арену хотят открыть к концу 2024 года Фото: пресс-служба УГМК © URA.RU Появилось видео строящейся ледовой арены УГМК в Екатеринбурге. Кадрами с катка, трибун и из фойе поделился telegram-канал «Ураловед». Судя по видео, трибуны уже полностью готовы, а сиденья сделали оранжевыми, красными и белыми. Каток пока только обведен контуром. В фойе и коридорах, где также идут работы, расставлены вещи и стройматериалы. Арену на 15 тысяч человек планируют открыть 31 декабря этого года. Чуть позже там сыграет «Автомобилист» в рамках первого раунда плей-офф. Рядом с площадкой задумали построить многоуровневые парковки на 1,3 тысячи машиномест. Застройщик считает, что стоянки помогут справиться с потоком автомобилей, приезжающих в дни мероприятий к арене. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появилось видео строящейся ледовой арены УГМК в Екатеринбурге. Кадрами с катка, трибун и из фойе поделился telegram-канал «Ураловед». Судя по видео, трибуны уже полностью готовы, а сиденья сделали оранжевыми, красными и белыми. Каток пока только обведен контуром. В фойе и коридорах, где также идут работы, расставлены вещи и стройматериалы. Арену на 15 тысяч человек планируют открыть 31 декабря этого года. Чуть позже там сыграет «Автомобилист» в рамках первого раунда плей-офф. Рядом с площадкой задумали построить многоуровневые парковки на 1,3 тысячи машиномест. Застройщик считает, что стоянки помогут справиться с потоком автомобилей, приезжающих в дни мероприятий к арене.