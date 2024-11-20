Появилось видео изнутри строящейся ледовой арены УГМК в Екатеринбурге

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Новые эскизы ледовой арены УГМК, угмк арена, ледовая арена
Арену хотят открыть к концу 2024 года Фото:

Появилось видео строящейся ледовой арены УГМК в Екатеринбурге. Кадрами с катка, трибун и из фойе поделился telegram-канал «Ураловед».

Судя по видео, трибуны уже полностью готовы, а сиденья сделали оранжевыми, красными и белыми. Каток пока только обведен контуром. В фойе и коридорах, где также идут работы, расставлены вещи и стройматериалы.

Арену на 15 тысяч человек планируют открыть 31 декабря этого года. Чуть позже там сыграет «Автомобилист» в рамках первого раунда плей-офф. Рядом с площадкой задумали построить многоуровневые парковки на 1,3 тысячи машиномест. Застройщик считает, что стоянки помогут справиться с потоком автомобилей, приезжающих в дни мероприятий к арене.

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Появилось видео строящейся ледовой арены УГМК в Екатеринбурге. Кадрами с катка, трибун и из фойе поделился telegram-канал «Ураловед». Судя по видео, трибуны уже полностью готовы, а сиденья сделали оранжевыми, красными и белыми. Каток пока только обведен контуром. В фойе и коридорах, где также идут работы, расставлены вещи и стройматериалы. Арену на 15 тысяч человек планируют открыть 31 декабря этого года. Чуть позже там сыграет «Автомобилист» в рамках первого раунда плей-офф. Рядом с площадкой задумали построить многоуровневые парковки на 1,3 тысячи машиномест. Застройщик считает, что стоянки помогут справиться с потоком автомобилей, приезжающих в дни мероприятий к арене.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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