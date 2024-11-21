Задержанный челябинский VIP-таможенник намерен сотрудничать со следствием

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Наручники, арест, признание, заключение, наручники
Константин Беспалов пошел на сделку с силовиками Фото:

Задержанный за пропуск фуры с карантинным товаром ведущий инспектор отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Троицкого таможенного поста (Челябинская область) Константин Беспалов пошел на сделку со следствием. Это стало главным основанием, чтобы не отправлять его в СИЗО, рассказал URA.RU источник в судебной системе.

«Сразу после задержания Беспалов заявил о готовности сотрудничать со следствием. Это стало главным основанием для назначения ему более мягкой меры пресечения: домашнего ареста», — рассказал URA.RU источник.

URA.RU связалось с пресс-службой Троицкого горсуда. Там подтвердили, что Беспалову в качестве меры пресечения избрали домашний арест. Сроком на один месяц и 29 дней, то есть до 18 января 2025 года.

Беспалова обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности. По версии следствия, в период с 12 по 13 ноября текущего года сотрудник разрешил въезд на территорию РФ фуре, загруженной подкарантинным товаром.

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Задержанный за пропуск фуры с карантинным товаром ведущий инспектор отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Троицкого таможенного поста (Челябинская область) Константин Беспалов пошел на сделку со следствием. Это стало главным основанием, чтобы не отправлять его в СИЗО, рассказал URA.RU источник в судебной системе. «Сразу после задержания Беспалов заявил о готовности сотрудничать со следствием. Это стало главным основанием для назначения ему более мягкой меры пресечения: домашнего ареста», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой Троицкого горсуда. Там подтвердили, что Беспалову в качестве меры пресечения избрали домашний арест. Сроком на один месяц и 29 дней, то есть до 18 января 2025 года. Беспалова обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности. По версии следствия, в период с 12 по 13 ноября текущего года сотрудник разрешил въезд на территорию РФ фуре, загруженной подкарантинным товаром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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