Задержанный челябинский VIP-таможенник намерен сотрудничать со следствием

21 ноября 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Константин Беспалов пошел на сделку с силовиками Фото: Александр Мамаев © URA.RU Задержанный за пропуск фуры с карантинным товаром ведущий инспектор отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Троицкого таможенного поста (Челябинская область) Константин Беспалов пошел на сделку со следствием. Это стало главным основанием, чтобы не отправлять его в СИЗО, рассказал URA.RU источник в судебной системе. «Сразу после задержания Беспалов заявил о готовности сотрудничать со следствием. Это стало главным основанием для назначения ему более мягкой меры пресечения: домашнего ареста», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой Троицкого горсуда. Там подтвердили, что Беспалову в качестве меры пресечения избрали домашний арест. Сроком на один месяц и 29 дней, то есть до 18 января 2025 года. Беспалова обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности. По версии следствия, в период с 12 по 13 ноября текущего года сотрудник разрешил въезд на территорию РФ фуре, загруженной подкарантинным товаром. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанный за пропуск фуры с карантинным товаром ведущий инспектор отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Троицкого таможенного поста (Челябинская область) Константин Беспалов пошел на сделку со следствием. Это стало главным основанием, чтобы не отправлять его в СИЗО, рассказал URA.RU источник в судебной системе. «Сразу после задержания Беспалов заявил о готовности сотрудничать со следствием. Это стало главным основанием для назначения ему более мягкой меры пресечения: домашнего ареста», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой Троицкого горсуда. Там подтвердили, что Беспалову в качестве меры пресечения избрали домашний арест. Сроком на один месяц и 29 дней, то есть до 18 января 2025 года. Беспалова обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности. По версии следствия, в период с 12 по 13 ноября текущего года сотрудник разрешил въезд на территорию РФ фуре, загруженной подкарантинным товаром.