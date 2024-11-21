Фильм с челябинским актером Робаком показали на кинофестивале в Египте

Фильм «Вечная зима» с участием челябинского актера Александра Робака, представили на 45-м Каирском международном кинофестивале (Египет), который проходил с 13 по 22 ноября. По словам режиссера Николая Ларионова, картина затронула темы родительского горя и особенностей уральского характера. Также автор проекта отметил, что работа над фильмом велась в Магнитогорске (Челябинска область), чтобы актеры и съемочная группа могли полностью погрузиться в атмосферу этого места.
«Я специально снимал этот фильм на Урале, чтобы вся съемочная команда смогла прочувствовать этот особый уральский дух и ту силу, которую диктуют природа и погода. По сюжету изначально задумывалось, что герой Александра Робака, который играет отца, потерявшего своего сына, — плоть от плоти этого места, физически сильный мужчина, однако в процессе съемок стало понятно, что и в героине Юлии Марченко, его жене, кажущейся его противоположностью, этой силы ничуть не меньше, пусть она и не проявляет ее открыто», — передает слова Ларионова ТАСС.
Первый показ киноленты «Вечная зима» прошел с аншлагом в Каирской опере. Фильм был представлен в рамках номинации «Международная панорама». Гости также остались после показа и обсудили с Николаем Ларионовым как темы фильма, так и художественные приемы, задействованные при создании картины.
Фильм с Робаком уже представляли на кинофестивалях в Стамбуле и Бразилии. Съемки «Вечной зимы» проходили в Магнитогорске в 2023 году. Тогда был объявлен кастинг желающих принять участие в эпизодических сценах. В рамках сюжета использовали локации завода, улиц и квартиры многоэтажного дома. Первый съемочный день кинокартины начался с поминок.
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