В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали 45-летнего пособника террористов. Судя по кадрам, опубликованных пресс-службой ведомства, задержание проходило на одной из парковок областного центра. Злоумышленник не сопротивлялся.
«Пресечена деятельность экстремистского и террористического характера, осуществляемая жителем региона. Установлено, что последний, являясь сторонником радикальных взглядов, разместил в интернете комментарии, в которых содержались призывы к осуществлению террористической деятельности и совершению противоправных действий в отношении представителей правоохранительных органов», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено сразу несколько уголовных дел. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенных с использованием интернета.
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