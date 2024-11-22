Положили лицом в землю: в Челябинске ФСБ задержала пособника террористов. Видео

В Челябинске ФСБ провела операцию по задержанию пособника террористов
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Мужчину положили лицом в землю и надели наручники Фото:

В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали 45-летнего пособника террористов. Судя по кадрам, опубликованных пресс-службой ведомства, задержание проходило на одной из парковок областного центра. Злоумышленник не сопротивлялся.

«Пресечена деятельность экстремистского и террористического характера, осуществляемая жителем региона. Установлено, что последний, являясь сторонником радикальных взглядов, разместил в интернете комментарии, в которых содержались призывы к осуществлению террористической деятельности и совершению противоправных действий в отношении представителей правоохранительных органов», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено сразу несколько уголовных дел. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенных с использованием интернета.

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В Челябинске сотрудники УФСБ по региону задержали 45-летнего пособника террористов. Судя по кадрам, опубликованных пресс-службой ведомства, задержание проходило на одной из парковок областного центра. Злоумышленник не сопротивлялся. «Пресечена деятельность экстремистского и террористического характера, осуществляемая жителем региона. Установлено, что последний, являясь сторонником радикальных взглядов, разместил в интернете комментарии, в которых содержались призывы к осуществлению террористической деятельности и совершению противоправных действий в отношении представителей правоохранительных органов», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено сразу несколько уголовных дел. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенных с использованием интернета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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