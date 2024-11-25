Народный праздник 27 ноября: традиции и приметы на Филипповки

В православии 27 ноября 2024 года вспоминают апостола Филиппа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В России 27 ноября отмечают Филипповки, также известные как Куделица
В России 27 ноября отмечают Филипповки, также известные как Куделица Фото:

В православии 27 ноября вспоминают святого Филиппа — одного из двенадцати апостолов-учеников Иисуса. В народе же этот день за сотни лет превратился в праздник Филипповки — со своими традициями и приметами. URA.RU рассказывает, что можно и нельзя делать 27 ноября.

Традиции на праздник Филипповки

Так как после Филипповки начинается Рождественский пост, обычно на праздник стол ломился от самых разных угощений. Люди успевали наесться мяса и рыбы, приготовить блюда из яиц и напиться молока. Поэтому на Филипповки люди ходили в гости и устраивали посиделки. Чтобы хозяйке не пришлось провозиться на кухне весь день, каждый гость брал с собой какое-нибудь угощение.

После праздника молодежь уходила веселиться, а взрослые женщины собирались вместе и занимались рукоделием. За работой женщины успевали сплетничать, петь песни и рассказывать интересные истории. По этой причине иногда праздник еще называли "Куделица".

Что можно делать на Филипповки

В ночь на Филиппов день девушки собирались и гадали на суженых. Дело в том, что 27 ноября завершалась пора свадеб, и будущим невестам приходилось ждать пять месяцев до праздника Красная горка 27 апреля.

За эти полгода красавицы планировали найти достойного жениха. Считалось, что его можно увидеть во сне: чтобы суженый пришел ночью, девушки брали с праздничного стола кусочек говядины и прятали его под подушкой. Они верили, что тогда ночью они увидят своего будущего супруга.

Также в деревнях на Филипповки задабривали духов перед зимой. Во время застолья полагалось вынести во двор немного еды для существ, оберегающих домашних животных. Если духи останутся сытыми, то и живности до весны ничего не грозит.

Также на праздник 27 ноября из домов изгоняли тараканов. Если хозяевам надоели усатые соседи, то они ловили одного из них, и привязывали к лапке нитку. Затем вся семья должна была вытянуть таракана из дома на улицу. Считалось, что после такого обряда насекомые не захотят селиться в доме.

Погодные приметы на Филипповки

По приметам на Филипповки в народе определяли погоду на ближайшее время. Так, если с утра слышны крики ворон — значит приближается оттепель. Скрипучий снег под ногами, наоборот, сулил стужей. Снег и густые облака предвещали пасмурную и дождливую весну.

История праздника Филипповки

На праздник 27 ноября вспоминают о святом Филиппе. Апостол путешествовал по всему миру, проповедуя христианство. Только Филиппу удалось искоренить язычество из целой страны — Эфиопии.

Свои проповеди Филипп сопровождал чудесами. Однажды ему удалось воскресить умершего младенца по просьбе безутешной женщины. Еще одного мужчину апостол вернул к жизни, когда его уже несли на носилках.

Однажды Филиппа схватили язычники из города Иераполя и потребовали его отречься от Христа. Когда апостол отказался, его решили казнить. Святого распяли на кресте вниз головой, и в это время началось землетрясение, которое засыпало всех присутствующих. Филипп, находясь на кресте, до последнего молился, чтобы распявшие его люди спаслись. Люди и правда выжили — увидев веру Филиппа, жители приняли Христианство, но сам апостол скончался на кресте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В православии 27 ноября вспоминают святого Филиппа — одного из двенадцати апостолов-учеников Иисуса. В народе же этот день за сотни лет превратился в праздник Филипповки — со своими традициями и приметами. URA.RU рассказывает, что можно и нельзя делать 27 ноября. Традиции на праздник Филипповки Так как после Филипповки начинается Рождественский пост, обычно на праздник стол ломился от самых разных угощений. Люди успевали наесться мяса и рыбы, приготовить блюда из яиц и напиться молока. Поэтому на Филипповки люди ходили в гости и устраивали посиделки. Чтобы хозяйке не пришлось провозиться на кухне весь день, каждый гость брал с собой какое-нибудь угощение. После праздника молодежь уходила веселиться, а взрослые женщины собирались вместе и занимались рукоделием. За работой женщины успевали сплетничать, петь песни и рассказывать интересные истории. По этой причине иногда праздник еще называли "Куделица". Что можно делать на Филипповки В ночь на Филиппов день девушки собирались и гадали на суженых. Дело в том, что 27 ноября завершалась пора свадеб, и будущим невестам приходилось ждать пять месяцев до праздника Красная горка 27 апреля. За эти полгода красавицы планировали найти достойного жениха. Считалось, что его можно увидеть во сне: чтобы суженый пришел ночью, девушки брали с праздничного стола кусочек говядины и прятали его под подушкой. Они верили, что тогда ночью они увидят своего будущего супруга. Также в деревнях на Филипповки задабривали духов перед зимой. Во время застолья полагалось вынести во двор немного еды для существ, оберегающих домашних животных. Если духи останутся сытыми, то и живности до весны ничего не грозит. Также на праздник 27 ноября из домов изгоняли тараканов. Если хозяевам надоели усатые соседи, то они ловили одного из них, и привязывали к лапке нитку. Затем вся семья должна была вытянуть таракана из дома на улицу. Считалось, что после такого обряда насекомые не захотят селиться в доме. Погодные приметы на Филипповки По приметам на Филипповки в народе определяли погоду на ближайшее время. Так, если с утра слышны крики ворон — значит приближается оттепель. Скрипучий снег под ногами, наоборот, сулил стужей. Снег и густые облака предвещали пасмурную и дождливую весну. История праздника Филипповки На праздник 27 ноября вспоминают о святом Филиппе. Апостол путешествовал по всему миру, проповедуя христианство. Только Филиппу удалось искоренить язычество из целой страны — Эфиопии. Свои проповеди Филипп сопровождал чудесами. Однажды ему удалось воскресить умершего младенца по просьбе безутешной женщины. Еще одного мужчину апостол вернул к жизни, когда его уже несли на носилках. Однажды Филиппа схватили язычники из города Иераполя и потребовали его отречься от Христа. Когда апостол отказался, его решили казнить. Святого распяли на кресте вниз головой, и в это время началось землетрясение, которое засыпало всех присутствующих. Филипп, находясь на кресте, до последнего молился, чтобы распявшие его люди спаслись. Люди и правда выжили — увидев веру Филиппа, жители приняли Христианство, но сам апостол скончался на кресте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...