Народный праздник 27 ноября: традиции и приметы на Филипповки

В православии 27 ноября вспоминают святого Филиппа — одного из двенадцати апостолов-учеников Иисуса. В народе же этот день за сотни лет превратился в праздник Филипповки — со своими традициями и приметами. URA.RU рассказывает, что можно и нельзя делать 27 ноября.
Традиции на праздник Филипповки
Так как после Филипповки начинается Рождественский пост, обычно на праздник стол ломился от самых разных угощений. Люди успевали наесться мяса и рыбы, приготовить блюда из яиц и напиться молока. Поэтому на Филипповки люди ходили в гости и устраивали посиделки. Чтобы хозяйке не пришлось провозиться на кухне весь день, каждый гость брал с собой какое-нибудь угощение.
После праздника молодежь уходила веселиться, а взрослые женщины собирались вместе и занимались рукоделием. За работой женщины успевали сплетничать, петь песни и рассказывать интересные истории. По этой причине иногда праздник еще называли "Куделица".
Что можно делать на Филипповки
В ночь на Филиппов день девушки собирались и гадали на суженых. Дело в том, что 27 ноября завершалась пора свадеб, и будущим невестам приходилось ждать пять месяцев до праздника Красная горка 27 апреля.
За эти полгода красавицы планировали найти достойного жениха. Считалось, что его можно увидеть во сне: чтобы суженый пришел ночью, девушки брали с праздничного стола кусочек говядины и прятали его под подушкой. Они верили, что тогда ночью они увидят своего будущего супруга.
Также в деревнях на Филипповки задабривали духов перед зимой. Во время застолья полагалось вынести во двор немного еды для существ, оберегающих домашних животных. Если духи останутся сытыми, то и живности до весны ничего не грозит.
Также на праздник 27 ноября из домов изгоняли тараканов. Если хозяевам надоели усатые соседи, то они ловили одного из них, и привязывали к лапке нитку. Затем вся семья должна была вытянуть таракана из дома на улицу. Считалось, что после такого обряда насекомые не захотят селиться в доме.
Погодные приметы на Филипповки
По приметам на Филипповки в народе определяли погоду на ближайшее время. Так, если с утра слышны крики ворон — значит приближается оттепель. Скрипучий снег под ногами, наоборот, сулил стужей. Снег и густые облака предвещали пасмурную и дождливую весну.
История праздника Филипповки
На праздник 27 ноября вспоминают о святом Филиппе. Апостол путешествовал по всему миру, проповедуя христианство. Только Филиппу удалось искоренить язычество из целой страны — Эфиопии.
Свои проповеди Филипп сопровождал чудесами. Однажды ему удалось воскресить умершего младенца по просьбе безутешной женщины. Еще одного мужчину апостол вернул к жизни, когда его уже несли на носилках.
Однажды Филиппа схватили язычники из города Иераполя и потребовали его отречься от Христа. Когда апостол отказался, его решили казнить. Святого распяли на кресте вниз головой, и в это время началось землетрясение, которое засыпало всех присутствующих. Филипп, находясь на кресте, до последнего молился, чтобы распявшие его люди спаслись. Люди и правда выжили — увидев веру Филиппа, жители приняли Христианство, но сам апостол скончался на кресте.
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