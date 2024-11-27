Сколько стоит доллар в отделениях банков ХМАО

Курс доллара, по курсу Центробанка, вырос до 110 рублей впервые с марта 2022 года. Ситуация связана с политическими факторами и санкциями против «Газпромбанка». URA.RU узнало за сколько продают и покупают валюту наличными в югорских отделениях банков.
«В пункте обмена Сбера в Сургуте на улице Университетской купить доллар можно за 107,70 рублей, а продажа составляет 97,50 рублей», — следует из информации на сайте банка. В отделениях «Газпромбанка» продажа доллара, на момент публикации новости, составляет 95,8 рублей, а купить его здесь можно по 109,5 рублей.
В отделениях Нижневартовска «Альфа-Банк» продает валюту, по 112 рублей, а покупка составляет 105 рублей. Тем временем, ВТБ покупает доллар США по 106,65, а продает по 110,95 рублей.
В офисах Ханты-Мансийска банк «Открытие» покупает доллары наличными по 105 рублей, а продает по 110. «Совкомбанк» здесь в это время покупает валюту по 103,50 рублей, а продает по 109,50.
Ранее URA.RU рассказывало, что до конца 2024 года ЦБ РФ не будет закупать иностранную валюту. Подобное решение принято на фоне резкого роста курса доллара и в рамках уменьшения волатильности на финансовых рынках
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