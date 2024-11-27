Арестован министр транспорта Ростовской области

Суд арестовал министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Чиновник подозревается в получении взятки в 27 млн рублей.
«Суд арестовал на два месяца задержанного министра транспорта Ростовской области», — решил суд. Информацию предоставили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко были задержаны 25 ноября. Кушнарев был назначен на свою должность в июне 2024 года, а до этого он был депутатом Госдумы и главой администрации Ростова-на-Дону.
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