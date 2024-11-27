Арестован министр транспорта Ростовской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виталий Кушнарев подозревается во взятке
Виталий Кушнарев подозревается во взятке Фото:

Суд арестовал министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Чиновник подозревается в получении взятки в 27 млн рублей. 

«Суд арестовал на два месяца задержанного министра транспорта Ростовской области», — решил суд. Информацию предоставили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко были задержаны 25 ноября. Кушнарев был назначен на свою должность в июне 2024 года, а до этого он был депутатом Госдумы и главой администрации Ростова-на-Дону.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд арестовал министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева. Чиновник подозревается в получении взятки в 27 млн рублей.  «Суд арестовал на два месяца задержанного министра транспорта Ростовской области», — решил суд. Информацию предоставили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области. Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко были задержаны 25 ноября. Кушнарев был назначен на свою должность в июне 2024 года, а до этого он был депутатом Госдумы и главой администрации Ростова-на-Дону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...