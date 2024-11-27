Экс-начальник челябинской почты возглавил областной совет ветеранов

В Челябинской области избрали нового руководителя регионального совета ветеранов. Как сообщили в организации, умершего генерал-лейтенанта Анатолия Суркова на этом посту сменил экс-начальник регионального управления федеральной почтовой связи Владимир Образцов.
«Пленум Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов единогласно избрал председателем Владимира Образцова. Заместитель председателя правительства региона Маргарита Павлова в ходе пленума объявила, что губернатор Алексей Текслер лично просил поддержать кандидатуру Образцова», — сообщили в совете ветеранов.
Образцову 71 год, он уроженец Верхнеуральска. Работал заведующим орготделом в райкоме комсомола, инструктором райкома КПСС, первым секретарем Верхнеуральский райкома ВЛКСМ. Служил в Афганистане в качестве советника Демократической организации молодежи Афганистана. С 2004 по 2024 годы возглавлял Управление Федеральной почтовой связи Челябинской области.
Место председателя областного совета ветеранов стало вакантным после того, как в июле умер возглавлявший совет генерал-лейтенант Анатолий Сурков. Сурков руководил организацией более 15 лет.
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