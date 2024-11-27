27 ноября 2024

Экс-начальник челябинской почты возглавил областной совет ветеранов

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Образцов стал новым руководителем областного совета ветеранов
Владимир Образцов стал новым руководителем областного совета ветеранов Фото:

В Челябинской области избрали нового руководителя регионального совета ветеранов. Как сообщили в организации, умершего генерал-лейтенанта Анатолия Суркова на этом посту сменил экс-начальник регионального управления федеральной почтовой связи Владимир Образцов.

«Пленум Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов единогласно избрал председателем Владимира Образцова. Заместитель председателя правительства региона Маргарита Павлова в ходе пленума объявила, что губернатор Алексей Текслер лично просил поддержать кандидатуру Образцова», — сообщили в совете ветеранов.

Образцову 71 год, он уроженец Верхнеуральска. Работал заведующим орготделом в райкоме комсомола, инструктором райкома КПСС, первым секретарем Верхнеуральский райкома ВЛКСМ. Служил в Афганистане в качестве советника Демократической организации молодежи Афганистана. С 2004 по 2024 годы возглавлял Управление Федеральной почтовой связи Челябинской области.

Место председателя областного совета ветеранов стало вакантным после того, как в июле умер возглавлявший совет генерал-лейтенант Анатолий Сурков. Сурков руководил организацией более 15 лет.

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В Челябинской области избрали нового руководителя регионального совета ветеранов. Как сообщили в организации, умершего генерал-лейтенанта Анатолия Суркова на этом посту сменил экс-начальник регионального управления федеральной почтовой связи Владимир Образцов. «Пленум Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов единогласно избрал председателем Владимира Образцова. Заместитель председателя правительства региона Маргарита Павлова в ходе пленума объявила, что губернатор Алексей Текслер лично просил поддержать кандидатуру Образцова», — сообщили в совете ветеранов. Образцову 71 год, он уроженец Верхнеуральска. Работал заведующим орготделом в райкоме комсомола, инструктором райкома КПСС, первым секретарем Верхнеуральский райкома ВЛКСМ. Служил в Афганистане в качестве советника Демократической организации молодежи Афганистана. С 2004 по 2024 годы возглавлял Управление Федеральной почтовой связи Челябинской области. Место председателя областного совета ветеранов стало вакантным после того, как в июле умер возглавлявший совет генерал-лейтенант Анатолий Сурков. Сурков руководил организацией более 15 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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