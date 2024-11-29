Халатность при расселении дома в Челябинске привела к уголовному делу

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Аварийные дома, подлежащие сносу. Челябинск, аварийный дом, недвижимость, реновация
Права жителей дома были нарушены Фото:

В Челябинске из-за халатности жители дома №11 по улице Блюхера были вынуждены проживать в опасных условиях. Возбуждено уголовное дело, права челябинцев будут восстановлены, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

«Следственным отделом по Советскому району города Челябинск СУ СК России по Челябинской области по результатам процессуальной проверки по сообщению в соцсетях возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования уголовного дела следователем будут приняты меры, направленные на восстановление нарушенных прав челябинцев», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе регионального СКР пояснили, что речь идет о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами администрации Челябинска и регионального ГУ «Государственная жилищная инспекция». По данным следствия, они несвоевременно рассмотрели вопрос о признании дома непригодным для проживания. Этим они нарушили права жителей, которые вынуждены жить в опасных условиях.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе ГЖИ. Ответ будет размещен сразу после получения.

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В Челябинске из-за халатности жители дома №11 по улице Блюхера были вынуждены проживать в опасных условиях. Возбуждено уголовное дело, права челябинцев будут восстановлены, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ. «Следственным отделом по Советскому району города Челябинск СУ СК России по Челябинской области по результатам процессуальной проверки по сообщению в соцсетях возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования уголовного дела следователем будут приняты меры, направленные на восстановление нарушенных прав челябинцев», — уточнили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе регионального СКР пояснили, что речь идет о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами администрации Челябинска и регионального ГУ «Государственная жилищная инспекция». По данным следствия, они несвоевременно рассмотрели вопрос о признании дома непригодным для проживания. Этим они нарушили права жителей, которые вынуждены жить в опасных условиях. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе ГЖИ. Ответ будет размещен сразу после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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