Халатность при расселении дома в Челябинске привела к уголовному делу

Права жителей дома были нарушены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске из-за халатности жители дома №11 по улице Блюхера были вынуждены проживать в опасных условиях. Возбуждено уголовное дело, права челябинцев будут восстановлены, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ.

«Следственным отделом по Советскому району города Челябинск СУ СК России по Челябинской области по результатам процессуальной проверки по сообщению в соцсетях возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования уголовного дела следователем будут приняты меры, направленные на восстановление нарушенных прав челябинцев», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе регионального СКР пояснили, что речь идет о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами администрации Челябинска и регионального ГУ «Государственная жилищная инспекция». По данным следствия, они несвоевременно рассмотрели вопрос о признании дома непригодным для проживания. Этим они нарушили права жителей, которые вынуждены жить в опасных условиях.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе ГЖИ. Ответ будет размещен сразу после получения.