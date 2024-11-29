Путин провел в IT-компаниях налоговую реформу

Президент России Владимир Путин подписал закон, изменяющий налогообложение для IT-компаний. Главным нововведением является запрет на снижение базы по налогу на прибыль за счет расходов на рекламу в интернет-ресурсах с ограниченным доступом или не зарегистрированных в Роскомнадзоре.
«Подписан закон о корректировке налогообложения IT-организаций», — говорится в тексте документа на портале официального опубликования правовых актов. Отмечается, что одним изменений стал запрет снижения налоговой базы по налогу на прибыль за счет расходов на рекламу на заблокированных интернет-ресурсах.
Закон также устанавливает пониженную ставку налога на прибыль в размере 5% для доходов от реализации акций российских IT-организаций, если срок владения акциями превышает три года. Для IT-компаний и организаций радиоэлектронной промышленности предусмотрен пониженный тариф страховых взносов, который на 2024 год составит 7,6% в пределах определенной базы, а свыше этой величины — 0%.
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