Путин провел в IT-компаниях налоговую реформу

Путин подписал закон, вносящий изменения в налогообложение IT-компаний
© Служба новостей «URA.RU»
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Для IT-компаний снижены тарифы страховых взносов
Для IT-компаний снижены тарифы страховых взносов Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, изменяющий налогообложение для IT-компаний. Главным нововведением является запрет на снижение базы по налогу на прибыль за счет расходов на рекламу в интернет-ресурсах с ограниченным доступом или не зарегистрированных в Роскомнадзоре.

«Подписан закон о корректировке налогообложения IT-организаций», — говорится в тексте документа на портале официального опубликования правовых актов. Отмечается, что одним изменений стал запрет снижения налоговой базы по налогу на прибыль за счет расходов на рекламу на заблокированных интернет-ресурсах.

Закон также устанавливает пониженную ставку налога на прибыль в размере 5% для доходов от реализации акций российских IT-организаций, если срок владения акциями превышает три года. Для IT-компаний и организаций радиоэлектронной промышленности предусмотрен пониженный тариф страховых взносов, который на 2024 год составит 7,6% в пределах определенной базы, а свыше этой величины — 0%.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, изменяющий налогообложение для IT-компаний. Главным нововведением является запрет на снижение базы по налогу на прибыль за счет расходов на рекламу в интернет-ресурсах с ограниченным доступом или не зарегистрированных в Роскомнадзоре. «Подписан закон о корректировке налогообложения IT-организаций», — говорится в тексте документа на портале официального опубликования правовых актов. Отмечается, что одним изменений стал запрет снижения налоговой базы по налогу на прибыль за счет расходов на рекламу на заблокированных интернет-ресурсах. Закон также устанавливает пониженную ставку налога на прибыль в размере 5% для доходов от реализации акций российских IT-организаций, если срок владения акциями превышает три года. Для IT-компаний и организаций радиоэлектронной промышленности предусмотрен пониженный тариф страховых взносов, который на 2024 год составит 7,6% в пределах определенной базы, а свыше этой величины — 0%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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