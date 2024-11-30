Премьер Грузии пообещал недопустить украинского «майдана» в разгар протестов

Сценарий украинского «майдана» невозможен в Грузии благодаря наличию сильных институтов и мудрости народа. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
«В отличие от Украины 2013 года, Грузия является независимым государством с сильными институтами, и, что самое главное, с опытным и мудрым народом, чью твердость никто не пошатнет. В Грузии не сможет осуществиться сценарий „майдана“», — передает слова Кобахидзе ТАСС.
Он подчеркнул, что радикальные элементы вместе со своими иностранными союзниками стремятся спровоцировать беспорядки в стране. Грузия, как суверенное государство, не позволит этому произойти, заключил Кобахидзе.
В Грузии начались протесты после заявления Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года. Участники акции собрались у парламента, администрации президента и офиса правящей партии «Грузинская мечта» в Тбилиси, заблокировав одну из главных улиц.
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