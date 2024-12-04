Врач рассказал, чем опасна новая пневмония

Главной опасностью микоплазменной пневмонии является схожесть с ОРВИ

04 декабря 2024 в 08:41 Размер текста - 17 +

Врач предупредила россиян о главной опасности новой пневмонии Фото: Илья Московец © URA.RU Новая микоплазменная пневмония в России опасна своей схожестью на ОРВИ и вялотекущим течением. Об этом рассказала генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа. «Люди не понимают, что заболевают именно микоплазменной пневмонией, и продолжают ходить на работу, поскольку болезнь проявляется незначительной температурой и першением в горле, что похоже на ОРВИ. Единственное, у некоторых это бывает еще и в кишечной форме — сразу появляются диарея, рвота. Но это простейшее, поэтому период заражения достаточно большой по времени — 5-7 дней. То есть, это вялотекущее заболевание, поэтому надо быть всем на стороже», — рассказала Людмила Лапа. Ее слова передает « Радио Sputnik ». Врач предупредила, что болезнь может привести к летальному исходу, если вовремя не обратиться в больницу. В целях безопасности она порекомендовала оставаться дома, если почувствовали себя плохо. По словам врача, резкий рост заболеваемости обусловлен расслабленностью людей, которые не знают, что являются переносчиком болезни. Главным источником передачи пневмонии врач выделила воздушно-капельный путь, при этом не исключила бытовой вариант, через руки. «Поэтому сейчас очень важны гигиена и маски», — подытожила Людмила Лапа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новая микоплазменная пневмония в России опасна своей схожестью на ОРВИ и вялотекущим течением. Об этом рассказала генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа. «Люди не понимают, что заболевают именно микоплазменной пневмонией, и продолжают ходить на работу, поскольку болезнь проявляется незначительной температурой и першением в горле, что похоже на ОРВИ. Единственное, у некоторых это бывает еще и в кишечной форме — сразу появляются диарея, рвота. Но это простейшее, поэтому период заражения достаточно большой по времени — 5-7 дней. То есть, это вялотекущее заболевание, поэтому надо быть всем на стороже», — рассказала Людмила Лапа. Ее слова передает «Радио Sputnik». Врач предупредила, что болезнь может привести к летальному исходу, если вовремя не обратиться в больницу. В целях безопасности она порекомендовала оставаться дома, если почувствовали себя плохо. По словам врача, резкий рост заболеваемости обусловлен расслабленностью людей, которые не знают, что являются переносчиком болезни. Главным источником передачи пневмонии врач выделила воздушно-капельный путь, при этом не исключила бытовой вариант, через руки. «Поэтому сейчас очень важны гигиена и маски», — подытожила Людмила Лапа.