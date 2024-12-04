На оживленной дороге в центре Челябинска отключат светофор

04 декабря 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

Светофоры в Челябинске отключат 5 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на четырех оживленных перекрестках, в том числе в центре города по улице Труда, 5 декабря отключат светофоры. Об этом сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства города. «5 декабря будут отключены светофоры на нескольких участках. С 9:30 до окончания работ в районе ледового дворца по улице Труда», — сообщает пресс-служба комитета в telegram-канале. С 10:00 до 14:00 5 декабря перестанет работать светофор на пересечении улиц Братьев Кашириных и Академика Королева. С 9:00 до окончания работ — на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Ворошилова, также в районе остановки «озеро Смолино» по улице Новороссийской. В Челябинске ранее на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга отключали светофор с 9:00 и до окончания работ. Причина отключения светофора 2 декабря не уточнялась. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на четырех оживленных перекрестках, в том числе в центре города по улице Труда, 5 декабря отключат светофоры. Об этом сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства города. «5 декабря будут отключены светофоры на нескольких участках. С 9:30 до окончания работ в районе ледового дворца по улице Труда», — сообщает пресс-служба комитета в telegram-канале. С 10:00 до 14:00 5 декабря перестанет работать светофор на пересечении улиц Братьев Кашириных и Академика Королева. С 9:00 до окончания работ — на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Ворошилова, также в районе остановки «озеро Смолино» по улице Новороссийской. В Челябинске ранее на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга отключали светофор с 9:00 и до окончания работ. Причина отключения светофора 2 декабря не уточнялась.