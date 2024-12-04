На оживленной дороге в центре Челябинска отключат светофор

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Регулировщик и ремонт светофора. Челябинск, светофор, ремонт светофора
Светофоры в Челябинске отключат 5 декабря Фото:

В Челябинске на четырех оживленных перекрестках, в том числе в центре города по улице Труда, 5 декабря отключат светофоры. Об этом сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства города.

«5 декабря будут отключены светофоры на нескольких участках. С 9:30 до окончания работ в районе ледового дворца по улице Труда», — сообщает пресс-служба комитета в telegram-канале.

С 10:00 до 14:00 5 декабря перестанет работать светофор на пересечении улиц Братьев Кашириных и Академика Королева. С 9:00 до окончания работ — на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Ворошилова, также в районе остановки «озеро Смолино» по улице Новороссийской.

В Челябинске ранее на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга отключали светофор с 9:00 и до окончания работ. Причина отключения светофора 2 декабря не уточнялась.

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В Челябинске на четырех оживленных перекрестках, в том числе в центре города по улице Труда, 5 декабря отключат светофоры. Об этом сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства города. «5 декабря будут отключены светофоры на нескольких участках. С 9:30 до окончания работ в районе ледового дворца по улице Труда», — сообщает пресс-служба комитета в telegram-канале. С 10:00 до 14:00 5 декабря перестанет работать светофор на пересечении улиц Братьев Кашириных и Академика Королева. С 9:00 до окончания работ — на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Ворошилова, также в районе остановки «озеро Смолино» по улице Новороссийской. В Челябинске ранее на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга отключали светофор с 9:00 и до окончания работ. Причина отключения светофора 2 декабря не уточнялась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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