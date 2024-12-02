На оживленном перекрестке в центре Челябинска отключат светофор

Светофор 3 октября отключат на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга
В Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга будет отключен светофор. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе мэрии.
«Завтра, 3 декабря будет отключен светофор на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга. Его отключат с 9 часов утра до окончания работ», — сообщили в ведомстве.
Причина отключения светофора не уточняется. Водителей и пешеходов просят быть внимательными данном на участке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!