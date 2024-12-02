На оживленном перекрестке в центре Челябинска отключат светофор

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Светофор 3 октября отключат на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга
Светофор 3 октября отключат на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга Фото:

В Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга будет отключен светофор. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе мэрии.

«Завтра, 3 декабря будет отключен светофор на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга. Его отключат с 9 часов утра до окончания работ», — сообщили в ведомстве.

Причина отключения светофора не уточняется. Водителей и пешеходов просят быть внимательными данном на участке.

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В Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга будет отключен светофор. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе мэрии. «Завтра, 3 декабря будет отключен светофор на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга. Его отключат с 9 часов утра до окончания работ», — сообщили в ведомстве. Причина отключения светофора не уточняется. Водителей и пешеходов просят быть внимательными данном на участке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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