04 декабря 2024

Захарова назвала Зеленского выродком за желание ввести санкции против Грузии

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
По мнению представителя МИД РФ, Зеленского «заела злоба» Фото:

Представитель МИД Мария Захарова назвала лидера Украины Владимира Зеленского выродком. Так она отреагировала на его заявление о введении санкций против Грузии.

«Выродок, угробивший свой народ, решил поиграть в мирового судью. Злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария?» — написала Захарова в своем telegram-канале.

Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о намерении ввести санкции в отношении Грузии. Сообщение об этом появилось в его официальном telegram-канале в среду, 4 декабря. Причиной для такого шага стали действия правительства Грузии, которые, по утверждению Зеленского, способствуют усилению зависимости страны от России.

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Представитель МИД Мария Захарова назвала лидера Украины Владимира Зеленского выродком. Так она отреагировала на его заявление о введении санкций против Грузии. «Выродок, угробивший свой народ, решил поиграть в мирового судью. Злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария?» — написала Захарова в своем telegram-канале. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о намерении ввести санкции в отношении Грузии. Сообщение об этом появилось в его официальном telegram-канале в среду, 4 декабря. Причиной для такого шага стали действия правительства Грузии, которые, по утверждению Зеленского, способствуют усилению зависимости страны от России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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