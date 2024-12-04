Захарова назвала Зеленского выродком за желание ввести санкции против Грузии

Представитель МИД Мария Захарова назвала лидера Украины Владимира Зеленского выродком. Так она отреагировала на его заявление о введении санкций против Грузии.
«Выродок, угробивший свой народ, решил поиграть в мирового судью. Злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария?» — написала Захарова в своем telegram-канале.
Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о намерении ввести санкции в отношении Грузии. Сообщение об этом появилось в его официальном telegram-канале в среду, 4 декабря. Причиной для такого шага стали действия правительства Грузии, которые, по утверждению Зеленского, способствуют усилению зависимости страны от России.
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