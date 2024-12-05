Челябинский минздрав выступил с обращением к родителям, чьи дети больны диабетом

Минздрав Челябинской области выступил с обращением к родителям, чьи дети больны диабетом. Для них заработала «прямая линия» по лекарственному обеспечению.
«В условиях импортозамещения у родителей возникает ряд вопросов, например, как происходит назначение и выписка льготных рецептов для детей с сахарным диабетом. Или почему рецепты на лекарственные средства врачи выписывают не по конкретному торговому наименованию препарата, а по международному непатентованному. Для решения этих вопросов заработала „прямая линия“», — заявила региональный министр здравоохранения Татьяна Колчинская.
Министр отмечает, что «прямая линия» позволит максимально оперативно решать проблемы лекарственного обеспечения детей, больных диабетом. Жители области могут задать свои вопросы, либо оставить обращение по телефону (351)240-22-22 (добавочный 465) с 09:00 до 12:00 в будние дни.
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