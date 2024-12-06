06 декабря 2024

На Свердловскую область надвигаются морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозный день. Екатеринбург, зима, мороз, холод
Уже со вторника температура днем будет не ниже -5 градусов Фото:

В Свердловской области в ночь 7—8 декабря похолодает до -18 градусов, а в начале рабочей недели вновь придет потепление. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Температура воздуха в выходные будет ночью от -10 до -18 градусов. На границе температурной инверсии формируется облачность, которая препятствует и дневному прогреву, и существенному выхолаживанию в ночное время», — пояснил он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Уже со вторника 10 декабря температура днем будет не ниже -5 градусов.

Ветер в выходные преобладает западный, юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. В регионе 8 декабря днем будет -9 градусов, а ночью -12. В основном ожидается облачная погода, без существенных осадков.

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В Свердловской области в ночь 7—8 декабря похолодает до -18 градусов, а в начале рабочей недели вновь придет потепление. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Температура воздуха в выходные будет ночью от -10 до -18 градусов. На границе температурной инверсии формируется облачность, которая препятствует и дневному прогреву, и существенному выхолаживанию в ночное время», — пояснил он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Уже со вторника 10 декабря температура днем будет не ниже -5 градусов. Ветер в выходные преобладает западный, юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. В регионе 8 декабря днем будет -9 градусов, а ночью -12. В основном ожидается облачная погода, без существенных осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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