Жога и Текслер посетили производственную площадку ядерного центра в Снежинске

Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Снежинске посетили градообразующее предприятие РФЯЦ—ВНИИТФ, где побывали на производственных площадках ядерного центра и ознакомились с перспективными разработками. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба областного правительства.
«<…>Жога и <…> Текслер побывали на производственных площадках уральского ядерного центра, ознакомились с перспективными разработками и осмотрели экспозицию музея Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина (РФЯЦ—ВНИИТФ), а также выставку техники аварийно-технического центра», — сообщила пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале. Полпред и губернатор высоко оценили разработки ключевого предприятия госкорпорации «Росатом».
РФЯЦ—ВНИИТФ вносит весомый вклад в технологическую независимость России и переход на новейшие технологии. Производство дает уверенность в завтрашнем дне, обеспечивает развитие страны, отметил Жога.
Жога 9 декабря с рабочим визитом посетил Челябинскую область, сообщила ранее пресс-служба полпредства. В поездке его сопровождал Текслер. В Снежинске они возложили цветы к памятнику «Воинам-снежинцам, погибшим в локальных войнах». В Озерске посетили класс ЧПУ, где преподает бывший боец, потерявший ногу на СВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!