09 декабря 2024

Страшная тайна: как рассказать ребенку правду о Деде Морозе

Психолог Резенова: говорить, что Деда Мороза не существует, нужно мягко
© Служба новостей «URA.RU»
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О том, что Деда Мороза не существует, нужно говорить ребенку мягко и с заботой
О том, что Деда Мороза не существует, нужно говорить ребенку мягко и с заботой Фото:

В процессе обучения в школе у детей формируется научное мышление. Обычно в этом возрасте они понимают, что Дед Мороз — это вымысел. Родители могут задавать детям вопросы таким образом, чтобы они самостоятельно раскрыли правду. Делать это нужно аккуратно и с заботой о ребенке. Об этом рассказала психолог Надежда Резенова.

«Я зачем рассказываю, что Дед Мороза нет? Отомстить ребенку, наказать? Все, Деда Мороза нет, подарков не получишь! <...> Представляешь, есть такая версия, что Деда Мороза нет — это уже совсем по-другому», — рассказала психолог в разговоре с  ОТР. Психолог подчеркнула важность задавания вопросов ребенку, чтобы стимулировать его к самостоятельному поиску ответов на интересующие его вопросы.

Родителям следует подходить к передаче любой информации ребенку с позиций любви и заботы, избегая превращения этого процесса в наказание. Важно, чтобы взрослые сначала осознали, почему они хотят объяснить детям, что Деда Мороза не существует. Возможно использование научного объяснения, но ключевым аспектом является мягкий подход в разговоре, подчеркнула Резенова.

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В процессе обучения в школе у детей формируется научное мышление. Обычно в этом возрасте они понимают, что Дед Мороз — это вымысел. Родители могут задавать детям вопросы таким образом, чтобы они самостоятельно раскрыли правду. Делать это нужно аккуратно и с заботой о ребенке. Об этом рассказала психолог Надежда Резенова. «Я зачем рассказываю, что Дед Мороза нет? Отомстить ребенку, наказать? Все, Деда Мороза нет, подарков не получишь! <...> Представляешь, есть такая версия, что Деда Мороза нет — это уже совсем по-другому», — рассказала психолог в разговоре с  ОТР. Психолог подчеркнула важность задавания вопросов ребенку, чтобы стимулировать его к самостоятельному поиску ответов на интересующие его вопросы. Родителям следует подходить к передаче любой информации ребенку с позиций любви и заботы, избегая превращения этого процесса в наказание. Важно, чтобы взрослые сначала осознали, почему они хотят объяснить детям, что Деда Мороза не существует. Возможно использование научного объяснения, но ключевым аспектом является мягкий подход в разговоре, подчеркнула Резенова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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