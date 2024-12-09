Страшная тайна: как рассказать ребенку правду о Деде Морозе

В процессе обучения в школе у детей формируется научное мышление. Обычно в этом возрасте они понимают, что Дед Мороз — это вымысел. Родители могут задавать детям вопросы таким образом, чтобы они самостоятельно раскрыли правду. Делать это нужно аккуратно и с заботой о ребенке. Об этом рассказала психолог Надежда Резенова.
«Я зачем рассказываю, что Дед Мороза нет? Отомстить ребенку, наказать? Все, Деда Мороза нет, подарков не получишь! <...> Представляешь, есть такая версия, что Деда Мороза нет — это уже совсем по-другому», — рассказала психолог в разговоре с ОТР. Психолог подчеркнула важность задавания вопросов ребенку, чтобы стимулировать его к самостоятельному поиску ответов на интересующие его вопросы.
Родителям следует подходить к передаче любой информации ребенку с позиций любви и заботы, избегая превращения этого процесса в наказание. Важно, чтобы взрослые сначала осознали, почему они хотят объяснить детям, что Деда Мороза не существует. Возможно использование научного объяснения, но ключевым аспектом является мягкий подход в разговоре, подчеркнула Резенова.
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