Что будет с ценами на молоко в Свердловской области

Замминистра АПК Островская: дефицита молока в Свердловской области не будет

10 декабря 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Дефицита молока в Свердловской области в 2025 году не будет Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области в 2025 году не ожидается дефицит молочной продукции. Она представлена как и от местных производителей, так и из других регионов. При этом цены будут зависеть от внешних факторов, сообщила URA.RU заместитель министра агропромышленного комплекса региона Светлана Островская «Статистика покажет. Пока прогноза нет. Мы посмотрим, как рынок отреагирует на внешние факторы. Торговля у нас свободная», — рассказала Островская, отвечая на вопрос агентства о прогнозе цен на молочную продукцию в следующем году. Подробно комментировать ситуацию она не стала. Свердловские производители и переработчики молока, конфликтовавшие несколько месяцев, пошли на неформальную сделку. Это соглашение Островская комментировать не стала — этот блок она не курирует. За год цены на молочную продукцию выросли более чем на десять рублей. Как ранее сообщало URA.RU, объясняя рост, заводчане обвинили фермеров, что те вывозят молоко в другие регионы, и это спровоцировало дефицит сырья. Животноводы объясняли: пару лет назад, когда сложился профицит молока, местные предприятия отказались закупать излишки — и животноводам пришлось искать партнеров за пределами региона. При этом губернатор Евгений Куйвашев заявил, что фермеры смогут рассчитывать на поддержку лишь в том случае, если не будут продавать молоко в другие регионы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области в 2025 году не ожидается дефицит молочной продукции. Она представлена как и от местных производителей, так и из других регионов. При этом цены будут зависеть от внешних факторов, сообщила URA.RU заместитель министра агропромышленного комплекса региона Светлана Островская «Статистика покажет. Пока прогноза нет. Мы посмотрим, как рынок отреагирует на внешние факторы. Торговля у нас свободная», — рассказала Островская, отвечая на вопрос агентства о прогнозе цен на молочную продукцию в следующем году. Подробно комментировать ситуацию она не стала. Свердловские производители и переработчики молока, конфликтовавшие несколько месяцев, пошли на неформальную сделку. Это соглашение Островская комментировать не стала — этот блок она не курирует. За год цены на молочную продукцию выросли более чем на десять рублей. Как ранее сообщало URA.RU, объясняя рост, заводчане обвинили фермеров, что те вывозят молоко в другие регионы, и это спровоцировало дефицит сырья. Животноводы объясняли: пару лет назад, когда сложился профицит молока, местные предприятия отказались закупать излишки — и животноводам пришлось искать партнеров за пределами региона. При этом губернатор Евгений Куйвашев заявил, что фермеры смогут рассчитывать на поддержку лишь в том случае, если не будут продавать молоко в другие регионы.