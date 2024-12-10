Путину рассказали об успешном опыте оказания медпомощи бомжам в Челябинске

10 декабря 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

В Челябинске наработан опыт оказания медпомощи нуждающимся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президенту России Владимиру Путину рассказали об успешном опыте Челябинской области по оказанию медицинской помощи лицам без определенного места жительства. Это прозвучало в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека в Кремле. «Я хочу поблагодарить вас за поручения, которые вы дали в январе этого года Правительству и Госсовету по изучению успешного опыта Тюменского региона в плане оказания медпомощи бездомным гражданам и распространения этого опыта на другие регионы России. Оказалось, что этот опыт не единственный. Это и Санкт-Петербург, это и Москва, и Московская область, это и очень успешный опыт Челябинской области, это и Республика Татарстан, и Республика Башкортостан, и Республика Адыгея, и Луганская Народная Республика, и Свердловская область», — рассказала президент Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева. Демичева уточнила, что на инициативу откликнулись благотворительные сообщества, госструктуры, региональные минсоцзащиты и минздравы. Успешные практики с учетом региональной специфики обсуждались на «круглых столах». Так, к примеру, в Челябинске успешно практикует Евгений Косовских, известный как «Доктор Женя», который лечит бомжей. Он был отмечен наградой президента за активную общественную и благотворительную деятельность знаком отличия «За благодеяние». Ранее на мероприятии Путин пообещал подумать над тем, чтобы в школах страны ввести дополнительную оценку — за поведение детей в стенах учреждения. Он заявил, что пока не готов формулировать окончательное решение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президенту России Владимиру Путину рассказали об успешном опыте Челябинской области по оказанию медицинской помощи лицам без определенного места жительства. Это прозвучало в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека в Кремле. «Я хочу поблагодарить вас за поручения, которые вы дали в январе этого года Правительству и Госсовету по изучению успешного опыта Тюменского региона в плане оказания медпомощи бездомным гражданам и распространения этого опыта на другие регионы России. Оказалось, что этот опыт не единственный. Это и Санкт-Петербург, это и Москва, и Московская область, это и очень успешный опыт Челябинской области, это и Республика Татарстан, и Республика Башкортостан, и Республика Адыгея, и Луганская Народная Республика, и Свердловская область», — рассказала президент Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева. Демичева уточнила, что на инициативу откликнулись благотворительные сообщества, госструктуры, региональные минсоцзащиты и минздравы. Успешные практики с учетом региональной специфики обсуждались на «круглых столах». Так, к примеру, в Челябинске успешно практикует Евгений Косовских, известный как «Доктор Женя», который лечит бомжей. Он был отмечен наградой президента за активную общественную и благотворительную деятельность знаком отличия «За благодеяние». Ранее на мероприятии Путин пообещал подумать над тем, чтобы в школах страны ввести дополнительную оценку — за поведение детей в стенах учреждения. Он заявил, что пока не готов формулировать окончательное решение.