Вернется ли Орбакайте в Россию: почему ее имя не сходит с концертных афиш

Певица Кристина Орбакайте может уже в самое ближайшее время вернуться в Россию. Имя певицы значится в списке звезд концерта «Рождество с Григорием Лепсом». Шоу пройдет 22 декабря в Москве.
Слухи о том, что дочь Примадонны появится в столице перед Новым годом, в шоу-бизнесе стали курсировать еще летом. Предполагалось, что Кристина снимется в нескольких программах на телевидении, а также даст серию новогодних концертов. Поклонники до последнего ждали Кристину на «Песне года», хотя ее имя среди звездных участников концерта не значилось.
А вот с «Рождеством Григория Лепса» ситуация несколько другая. В списке артистов певица значится под четвертым номером. Сразу после SHAMANа, Стаса Михайлова и Ларисы Долиной. Впрочем, выйдет ли Орбакайте на сцену, — большой вопрос.
В тусовке говорят, что добро на участие в рождественском концерте Лепса певица дала еще летом, когда планировала свой декабрьский график. Именно поэтому организаторы включили ее имя в афишу.
«Кристина планировала, как и в прошлом году, заработать на новогодних корпоративах в России, — объяснил корреспонденту URA.RU осведомленный источник. — Но заказов в этом году у певицы в России не было: приглашать ее на свои вечеринки крупные компании не хотят. На телевидении возможный приезд Орбакайте тоже восторга не вызвал: все понимают, какое отношение к Кристине у народа в данный момент. Поэтому Орбакайте отменила свою поездку в Россию. Организаторы концерта Лепса, видимо, просто не стали менять уже запущенную рекламу».
При этом другие источники заявили журналисту URA.RU, что шанс на возвращение Орбакайте имеется. Мол, если Кристина все же появится в Москве, то противиться ее выходу на сцену организаторы «Рождества с Лепсом» не будут.
Последний концерт на родине Орбакайте дала в марте в Санкт-Петербурге. Правда, из-за этого случился скандал. Петербуржцы Кристину видеть особо не желали: на ее выступление было раскуплено меньше половины билетов. Спасли ситуацию чиновники Санкт-Петербурга. Администрации двух поселков потратили три с половиной миллиона рублей на покупку билетов на концерт Орбакайте. Данные контракты были размещены на портале госзакупок.
Сама Орбакайте сейчас продолжает находиться с семьей в США. Кристина периодически выходит на сцену, выступая для эмигрантов. Правда, таким напряженным графиком, какой был у нее в России, сейчас артистка похвастаться не может. В окружении звезды говорят, что она еще надеется вернуться в Москву. Именно поэтому не позволяет себе никаких нелицеприятных высказываний в адрес своей родины.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.