Первые студенческие семьи Челябинской области получат новый маткапитал

17 декабря 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Деньги дадут студентам с детьми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первые пять семей Челябинской области получат студенческий маткапитал в размере одного миллиона рублей. Кто сможет получить деньги и на что их можно направить, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального министерства социальной политики. «Введение новой меры социальной поддержки именно в Год семьи — это знаковое событие для системы социальной защиты региона. И замечательно, что у нас появилась возможность помогать именно молодым студенческим семьям», — подчеркнула министр социальных отношений региона Наталья Лугачева. С инициативой о поддержке студенческих семей глава региона Алексей Текслер обратился к депутатам областного заксобрания. Закон оперативно был принят. Воспользоваться деньгами мамы и папы смогут, когда ребенку исполнится три месяца. Семья сама должна выбрать, на что хочет направить деньги: на покупку жилья или его найм, оплату образования или лечения родителей или детей, либо регулярные выплаты в течение обучения. Семья Вафиных из Магнитогорска, у которых летом родилась дочь София, направит средства на погашение ипотеки. «Поддержку от государства могут получить молодые родители, если возраст матери не превышает 24 лет и первый ребенок родился с 1 января 2024 года. Оба родителя должны являться студентами, обучающимися впервые очно на средне-специальном или высшем образовании. Важное уточнение — доходы семьи учитываться не будут», — добавили в пресс-службе областного минсоца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первые пять семей Челябинской области получат студенческий маткапитал в размере одного миллиона рублей. Кто сможет получить деньги и на что их можно направить, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального министерства социальной политики. «Введение новой меры социальной поддержки именно в Год семьи — это знаковое событие для системы социальной защиты региона. И замечательно, что у нас появилась возможность помогать именно молодым студенческим семьям», — подчеркнула министр социальных отношений региона Наталья Лугачева. С инициативой о поддержке студенческих семей глава региона Алексей Текслер обратился к депутатам областного заксобрания. Закон оперативно был принят. Воспользоваться деньгами мамы и папы смогут, когда ребенку исполнится три месяца. Семья сама должна выбрать, на что хочет направить деньги: на покупку жилья или его найм, оплату образования или лечения родителей или детей, либо регулярные выплаты в течение обучения. Семья Вафиных из Магнитогорска, у которых летом родилась дочь София, направит средства на погашение ипотеки. «Поддержку от государства могут получить молодые родители, если возраст матери не превышает 24 лет и первый ребенок родился с 1 января 2024 года. Оба родителя должны являться студентами, обучающимися впервые очно на средне-специальном или высшем образовании. Важное уточнение — доходы семьи учитываться не будут», — добавили в пресс-службе областного минсоца.