«Дочка» «Лукойла» в ХМАО пытается отсудить у бывших активов Хотина полмиллиарда рублей

Дочернее предприятие «Лукойла» — ООО «ЭПУ Сервис» из Когалыма (ХМАО) — подало иски к компаниям «Скважины Сургута» и «Юкатекс-Югра», ранее принадлежавшим осужденному бизнесмену Алексею Хотину. Сумма требований составляет больше 500 миллионов рублей, указано в материалах арбитражных судов ХМАО и города Москвы, которые есть в распоряжении URA.RU.
«Арбитражный суд ХМАО рассматривает дело по исковому заявлению ООО „ЭПУ Сервис“ к ООО „Юкатекс-Югра“ о взыскании 200 341 940 руб. 70 коп. за аренду оборудования, выполненные работы по ремонту и начисленные неустойки. Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск ООО „ЭПУ Сервис“ к ООО „Скважины Сургута“ о взыскании задолженности и неустоек по договору аренды оборудования и выполненным работам на сумму 339 298 905,73 рубля», — говорится в материалах арбитража.
Компания «ЭПУ Сервис» сдала в аренду компаниям «Юкатекс-Югра» и «Скважины Сургута» установки электроприводного центробежного насоса (УЭЦН) для добычи нефти. Арендаторы, по утверждению «дочки» «Лукойла», не заплатили за аренду и ремонт оборудования.
К разбирательству с компанией «Юкатекс-Югра» суд привлёк Росимущество, Генеральную прокуратуру и Федеральную налоговую службу. В ходе рассмотрения дела со «Скважинами Сургута» истец заявил ходатайство об истребовании доказательств у ряда организаций, включая «РН-Юганскнефтегаз», «Роснефть» и Научно-аналитический центр им. В .И. Шпильмана. Он запросил сведения о добыче углеводородов и эксплуатации скважин на месторождениях ХМАО, а также техническую документацию по оборудованию. Суд отложил рассмотрение дел на конец января следующего года.
Компания «ЭПУ Сервис» входит в структуру «Лукойла». Ответчики — компании «Юкатэкс-Югра» и «Скважины Сургута» — ранее входили в состав активов нефтяной группы «Русь-Ойл», которая находилась под контролем бизнесмена Алексея Хотина. В 2021 году Хотин был осужден за крупную растрату, после чего активы «Русь-Ойла» подверглись реструктуризации.
В компании «ЭПУ Сервис», «Юкатэкс-Югра» и «Скважины Сургута» направлены запросы для получения комментариев по делу. Ответ на момент публикации не поступил.
Ранее URA.RU писало, что «Лукойл» отсудил у бывшей компании Хотина в ХМАО — АО «Каюм нефть» — плату за пользование дорогами. Суд постановил выплатить 3,5 миллиона рублей.
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