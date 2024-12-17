17 декабря 2024

Пермячка обнаружила в ветчине осколки неизвестного предмета. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина купила ветчину в фирменном магазине мясокомбината
Женщина купила ветчину в фирменном магазине мясокомбината Фото:

Жительница Перми обнаружила в ветчине Куединского мясокомбината острые металлические предметы. Горожанка покупала продукт в фирменном магазине предприятия. Об этом URA.RU рассказала сама пермячка.

«Купила ветчину в магазине Куединского мясокомбината на улице Лодыгина, 36б. И вот, что в ней обнаружила. Сначала подумала, что хрящик. Хорошо, что не съела, а то желудок и кишечник себе могла разрезать», — рассказала пермячка Елена корреспонденту агентства.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Куединского мясокомбината. Ответ на него ожидается. 

Женщина чуть не повредила внутренние органы неизвестными осколками
Женщина чуть не повредила внутренние органы неизвестными осколками
Фото:

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Жительница Перми обнаружила в ветчине Куединского мясокомбината острые металлические предметы. Горожанка покупала продукт в фирменном магазине предприятия. Об этом URA.RU рассказала сама пермячка. «Купила ветчину в магазине Куединского мясокомбината на улице Лодыгина, 36б. И вот, что в ней обнаружила. Сначала подумала, что хрящик. Хорошо, что не съела, а то желудок и кишечник себе могла разрезать», — рассказала пермячка Елена корреспонденту агентства. URA.RU направило запрос в пресс-службу Куединского мясокомбината. Ответ на него ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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