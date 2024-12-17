Женщина купила ветчину в фирменном магазине мясокомбината
Жительница Перми обнаружила в ветчине Куединского мясокомбината острые металлические предметы. Горожанка покупала продукт в фирменном магазине предприятия. Об этом URA.RU рассказала сама пермячка.
«Купила ветчину в магазине Куединского мясокомбината на улице Лодыгина, 36б. И вот, что в ней обнаружила. Сначала подумала, что хрящик. Хорошо, что не съела, а то желудок и кишечник себе могла разрезать», — рассказала пермячка Елена корреспонденту агентства.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Куединского мясокомбината. Ответ на него ожидается.
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