Американские журналисты уверены, что без поддержки стран НАТО Украина потерпит сокрушительное поражение в конфликте с Россией. По их мнению, при таком исходе страны не станет к концу 2024 года.
«К концу 2024 года в Вашингтоне и Брюсселе угасло желание поддерживать Украину. [...] Если НАТО откажется полностью помогать Украине, то не будет и Украины», — передают авторы Politico, ссылаясь на экспертов. Без помощи Запада конфликт не продлился бы и года и закончился бы сокрушительным поражением Украины, дополнили они.
Журналисты отмечают, что все чаще страны НАТО игнорируют мольбы Киева о предоставлении большей поддержки. «С самого начала было ясно, что если Украина не победит достаточно быстро, Америка выпадет из игры», — привели журналисты слова профессора международных отношений, журналистки и правнучки бывшего генсека СССР Никиты Хрущева Нины.
Еще в начале года Хрущева предполагала несколько исходов завершения конфликта на Украине. Ограничение военной помощи Киеву со стороны США и других стран Запада также входило в список ее прогнозов.
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