Правнучка Хрущева назвала три возможных сценария завершения спецоперации на Украине

Правнучка Хрущева Нина: все больше стран Запада ограничат свою поддержку Украины

14 января 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

По одному из сценариев от Нины Хрущевой, страны Запада все меньше будут отправлять свое вооружение Украине Фото: Министерство обороны Украины Профессор международных отношений, журналистка, правнучка бывшего генсека СССР Никиты Хрущева Нина выделила три сценария завершения конфликта на Украине. По ее мнению, есть вероятность, что все больше стран будут ограничивать свою поддержку Киеву. Также США могут по итогу открыто вмешаться в конфликт на Украине, что приведет к еще большей нестабильности в Европе. В третьем сценарии Запад находит способы общения с Кремлем. «Есть три вероятных сценария. Во-первых, Запад вновь обязуется поддерживать Украину. Но политические препятствия — республиканская оппозиция в США и венгерское (а теперь и словацкое) вето в ЕС — велики. <…> Даже если это будет достигнуто, Украине будет трудно набрать достаточное количество новых солдат», — написала Нина Хрущева в материале испанской газеты El tiempo. Вторым возможным сценарием она видит вступление НАТО в открытый бой на Украине против России. В третьем варианте Запад инициирует переговоры с Россией и найдет компромисс. Ряд западных стран также писали свои варианты сценария окончания конфликта на Украине. Преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии США Мэттью Шмидт считает, что конфликт будет заморожен. В свою очередь, эксперт немецкого издания Focus Андреас Хайнеманн-Грюдер считает, что Киев не сможет вернуть себе потерянные территории. В Великобритании считают, что конфликт закончится фактическим разделом Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Профессор международных отношений, журналистка, правнучка бывшего генсека СССР Никиты Хрущева Нина выделила три сценария завершения конфликта на Украине. По ее мнению, есть вероятность, что все больше стран будут ограничивать свою поддержку Киеву. Также США могут по итогу открыто вмешаться в конфликт на Украине, что приведет к еще большей нестабильности в Европе. В третьем сценарии Запад находит способы общения с Кремлем. «Есть три вероятных сценария. Во-первых, Запад вновь обязуется поддерживать Украину. Но политические препятствия — республиканская оппозиция в США и венгерское (а теперь и словацкое) вето в ЕС — велики. <…> Даже если это будет достигнуто, Украине будет трудно набрать достаточное количество новых солдат», — написала Нина Хрущева в материале испанской газеты El tiempo. Вторым возможным сценарием она видит вступление НАТО в открытый бой на Украине против России. В третьем варианте Запад инициирует переговоры с Россией и найдет компромисс. Ряд западных стран также писали свои варианты сценария окончания конфликта на Украине. Преподаватель стратегического планирования в Школе военных исследований армии США Мэттью Шмидт считает, что конфликт будет заморожен. В свою очередь, эксперт немецкого издания Focus Андреас Хайнеманн-Грюдер считает, что Киев не сможет вернуть себе потерянные территории. В Великобритании считают, что конфликт закончится фактическим разделом Украины.