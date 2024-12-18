Член СПЧ Кабанов: заказчикам терактов проще всего завербовать мигрантов

Член СПЧ Кабанов: многие мигранты готовы за копейки совершить все что угодно
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов заявил, что мигранты стали легкой целью для заказчиков терактов
Член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов заявил, что мигранты стали легкой целью для заказчиков терактов Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Заказчикам терактов в России проще всего завербовать небогатых выходцев из Средней Азии. Об этом заявил в интервью URA.RU член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов.

«Они (мигранты из Средней Азии) активно к нам едут. Их можно нелегально использовать, уклоняться через них от уплаты налогов — такая модель сложилась в России. С точки зрения заказчиков терактов это очень удобная категория людей: в этих странах идет рост радикализма, и люди готовы за копейки совершить все, что угодно», — заявил Кабанов.

По его словам, во многих странах Центральной Азии нельзя носить бороды, ходить в никабах и хибжабах, создавать подпольные мечети, поэтому радикальные элементы уезжают в Россию. Очередной теракт в России — убийство генерала Игоря Кириллова — может стать поводом для пересмотра слишком гуманной политики, добавил собеседник URA.RU.

В Москве 17 декабря произошло убийство генерал-лейтенанта войск РХБЗ Вооруженных сил России Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Теракт произошел утром, когда они выходили из подъезда жилого дома. В этот момент рядом с ними прогремел взрыв. По предварительным данным, взрывное устройство было замаскировано в электросамокате. Следственный комитет инициировал уголовное дело по статьям об убийстве, незаконном обороте оружия и теракте. В ночь на 18 декабря ФСБ задержала подозреваемого в совершении теракта, которым оказался гражданин Узбекистана.

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Заказчикам терактов в России проще всего завербовать небогатых выходцев из Средней Азии. Об этом заявил в интервью URA.RU член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов. «Они (мигранты из Средней Азии) активно к нам едут. Их можно нелегально использовать, уклоняться через них от уплаты налогов — такая модель сложилась в России. С точки зрения заказчиков терактов это очень удобная категория людей: в этих странах идет рост радикализма, и люди готовы за копейки совершить все, что угодно», — заявил Кабанов. По его словам, во многих странах Центральной Азии нельзя носить бороды, ходить в никабах и хибжабах, создавать подпольные мечети, поэтому радикальные элементы уезжают в Россию. Очередной теракт в России — убийство генерала Игоря Кириллова — может стать поводом для пересмотра слишком гуманной политики, добавил собеседник URA.RU. В Москве 17 декабря произошло убийство генерал-лейтенанта войск РХБЗ Вооруженных сил России Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Теракт произошел утром, когда они выходили из подъезда жилого дома. В этот момент рядом с ними прогремел взрыв. По предварительным данным, взрывное устройство было замаскировано в электросамокате. Следственный комитет инициировал уголовное дело по статьям об убийстве, незаконном обороте оружия и теракте. В ночь на 18 декабря ФСБ задержала подозреваемого в совершении теракта, которым оказался гражданин Узбекистана.
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