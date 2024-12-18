Член СПЧ Кабанов: заказчикам терактов проще всего завербовать мигрантов

Заказчикам терактов в России проще всего завербовать небогатых выходцев из Средней Азии. Об этом заявил в интервью URA.RU член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов.
«Они (мигранты из Средней Азии) активно к нам едут. Их можно нелегально использовать, уклоняться через них от уплаты налогов — такая модель сложилась в России. С точки зрения заказчиков терактов это очень удобная категория людей: в этих странах идет рост радикализма, и люди готовы за копейки совершить все, что угодно», — заявил Кабанов.
По его словам, во многих странах Центральной Азии нельзя носить бороды, ходить в никабах и хибжабах, создавать подпольные мечети, поэтому радикальные элементы уезжают в Россию. Очередной теракт в России — убийство генерала Игоря Кириллова — может стать поводом для пересмотра слишком гуманной политики, добавил собеседник URA.RU.
В Москве 17 декабря произошло убийство генерал-лейтенанта войск РХБЗ Вооруженных сил России Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Теракт произошел утром, когда они выходили из подъезда жилого дома. В этот момент рядом с ними прогремел взрыв. По предварительным данным, взрывное устройство было замаскировано в электросамокате. Следственный комитет инициировал уголовное дело по статьям об убийстве, незаконном обороте оружия и теракте. В ночь на 18 декабря ФСБ задержала подозреваемого в совершении теракта, которым оказался гражданин Узбекистана.
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