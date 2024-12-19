Повестки в военкомат вручили полицейские мигрантам в аэропорту Челябинска. Видео

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Повестку вручили восьми иностранцам
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Восемь повесток в военкомат были вручены мигрантам в аэропорту Челябинска во время рейда. Об этом 19 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Силовики Челябинской области проверили пассажиров четырех авиарейсов. Представители военного комиссариата вручили восемь повесток для явки в военкоматы лицам, приобретшим российское гражданство и подлежащих постановке на воинский учет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. 

По биометрическому терминалу были проверены прибывшие и встречающие их граждане. Иностранцев проверили на причастность к преступлениям и возможному нахождению в розыске. Контроль за пребывающими гражданами усилен по поручению начальника челябинской полиции генерал-майора полиции Сергея Космачева. Проверки иностранных граждан будут продолжены, добавили в пресс-службе ведомства.

В 2024 году пресечено более 13 тысяч административных правонарушений. Удалено из страны более двух тысяч мигрантов, возбуждено 1200 уголовных дел в сфере миграции.

Масштабную облаву на мигрантов устроили ФСБ и полиция ранее в аэропорту Челябинска. 13 ноября было проверено более 80 граждан, прибывших международным рейсом и встречающих их в аэропорту. 

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Восемь повесток в военкомат были вручены мигрантам в аэропорту Челябинска во время рейда. Об этом 19 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «Силовики Челябинской области проверили пассажиров четырех авиарейсов. Представители военного комиссариата вручили восемь повесток для явки в военкоматы лицам, приобретшим российское гражданство и подлежащих постановке на воинский учет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.  По биометрическому терминалу были проверены прибывшие и встречающие их граждане. Иностранцев проверили на причастность к преступлениям и возможному нахождению в розыске. Контроль за пребывающими гражданами усилен по поручению начальника челябинской полиции генерал-майора полиции Сергея Космачева. Проверки иностранных граждан будут продолжены, добавили в пресс-службе ведомства. В 2024 году пресечено более 13 тысяч административных правонарушений. Удалено из страны более двух тысяч мигрантов, возбуждено 1200 уголовных дел в сфере миграции. Масштабную облаву на мигрантов устроили ФСБ и полиция ранее в аэропорту Челябинска. 13 ноября было проверено более 80 граждан, прибывших международным рейсом и встречающих их в аэропорту. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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