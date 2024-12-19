Восемь повесток в военкомат были вручены мигрантам в аэропорту Челябинска во время рейда. Об этом 19 декабря URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«Силовики Челябинской области проверили пассажиров четырех авиарейсов. Представители военного комиссариата вручили восемь повесток для явки в военкоматы лицам, приобретшим российское гражданство и подлежащих постановке на воинский учет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
По биометрическому терминалу были проверены прибывшие и встречающие их граждане. Иностранцев проверили на причастность к преступлениям и возможному нахождению в розыске. Контроль за пребывающими гражданами усилен по поручению начальника челябинской полиции генерал-майора полиции Сергея Космачева. Проверки иностранных граждан будут продолжены, добавили в пресс-службе ведомства.
В 2024 году пресечено более 13 тысяч административных правонарушений. Удалено из страны более двух тысяч мигрантов, возбуждено 1200 уголовных дел в сфере миграции.
Масштабную облаву на мигрантов устроили ФСБ и полиция ранее в аэропорту Челябинска. 13 ноября было проверено более 80 граждан, прибывших международным рейсом и встречающих их в аэропорту.
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