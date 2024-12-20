WP: отношения Трампа и Путина вступают в новую главу

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В следующем году откроется новая глава в отношениях между Путиным и Трампом, пишет WP
В следующем году откроется новая глава в отношениях между Путиным и Трампом, пишет WP Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Отношения новоизбранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина переходят в новую стадию. Это происходит на фоне глобальных угроз, которые касаются всего мира. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Отношения Трампа и Путина вступают в новую главу, и мир находится под угрозой», — говорится в материале газеты. Там добавили, что Путин намерен встретиться с Трампом, чтобы обсудить раздел сфер влияния и варианты завершения конфликта на Украине.

Владимир Путин в рамках прямой линии, состоявшейся 19 декабря, отметил, что при встрече с Дональдом Трампом у них найдется множество тем для обсуждения. Он отметил готовность Москвы к переговорам по Украине с участием избранного президента США. В окружении Трампа утверждают, что он способен урегулировать конфликт, а западные СМИ сообщают о его плане создания буферной зоны на Украине под контролем европейских военных, передает RT.

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Отношения новоизбранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина переходят в новую стадию. Это происходит на фоне глобальных угроз, которые касаются всего мира. Об этом пишет газета The Washington Post. «Отношения Трампа и Путина вступают в новую главу, и мир находится под угрозой», — говорится в материале газеты. Там добавили, что Путин намерен встретиться с Трампом, чтобы обсудить раздел сфер влияния и варианты завершения конфликта на Украине. Владимир Путин в рамках прямой линии, состоявшейся 19 декабря, отметил, что при встрече с Дональдом Трампом у них найдется множество тем для обсуждения. Он отметил готовность Москвы к переговорам по Украине с участием избранного президента США. В окружении Трампа утверждают, что он способен урегулировать конфликт, а западные СМИ сообщают о его плане создания буферной зоны на Украине под контролем европейских военных, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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