В Пермском крае осужденный-инвалид после освобождения отправлен в соццентр

В Кунгуре (Пермский край) из исправительной колонии № 40 освобожден осужденный, имеющий вторую группу инвалидности. Мужчина не может самостоятельно передвигаться и не имеет родственников, которые могли бы за ним ухаживать. Инвалида-колясочника доставили в пермский «Центр социальной адаптации», сообщили в региональном ГУФСИН.
«Необходимо продолжать работу над улучшением условий для инвалидов и обеспечением их прав, чтобы они могли реализовать свой потенциал и стать полноправными членами общества», — отметил врио начальника ИК-40 Андрей Зотов.
Администрация колонии помогла осужденному с инвалидностью получить верхнюю зимнюю гражданскую одежду и выделила специализированный транспорт для перевозки в Пермь. В пути его сопровождали сотрудники группы социальной защиты и учета трудового стажа.
В ведомстве уточнили, что в исправительной колонии № 40 в Кунгуре спецконтингент с инвалидностью опрашивают, чтобы понять, кто нуждается в поддержке, и тех, кто выходит на свободу, размещают в интернатах для пожилых или инвалидов. Осужденные проходят медицинские обследования, а затем им помогают собрать необходимые документы для социальных служб.
Имеется ли «доступная среда» в ИК-40 и был ли обеспечен осужденный средствами реабилитации во время отбывания наказания, не сообщается.
В октябре URA.RU рассказывало о том, что ФСБ уличила сотрудника исправительной колонии № 40 в получении взяток. За деньги он передавал осужденным запрещенные предметы. А весной за аналогичное преступление осудили другого сотрудника ИК-40. Ему назначили условное лишение свободы на четыре года и штраф в 600 тысяч рублей.
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