24 декабря 2024

В Пермском крае осужденный-инвалид после освобождения отправлен в соццентр

© Служба новостей «URA.RU»
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Инвалида-колясочника из ИК перевезли в центр социальной адаптации
Инвалида-колясочника из ИК перевезли в центр социальной адаптации Фото:

В Кунгуре (Пермский край) из исправительной колонии № 40 освобожден осужденный, имеющий вторую группу инвалидности. Мужчина не может самостоятельно передвигаться и не имеет родственников, которые могли бы за ним ухаживать. Инвалида-колясочника доставили в пермский «Центр социальной адаптации», сообщили в региональном ГУФСИН.

«Необходимо продолжать работу над улучшением условий для инвалидов и обеспечением их прав, чтобы они могли реализовать свой потенциал и стать полноправными членами общества», — отметил врио начальника ИК-40 Андрей Зотов.

Администрация колонии помогла осужденному с инвалидностью получить верхнюю зимнюю гражданскую одежду и выделила специализированный транспорт для перевозки в Пермь. В пути его сопровождали сотрудники группы социальной защиты и учета трудового стажа. 

В ведомстве уточнили, что в исправительной колонии № 40 в Кунгуре спецконтингент с инвалидностью опрашивают, чтобы понять, кто нуждается в поддержке, и тех, кто выходит на свободу, размещают в интернатах для пожилых или инвалидов. Осужденные проходят медицинские обследования, а затем им помогают собрать необходимые документы для социальных служб.

Имеется ли «доступная среда» в ИК-40 и был ли обеспечен осужденный средствами реабилитации во время отбывания наказания, не сообщается. 

В октябре URA.RU рассказывало о том, что ФСБ уличила сотрудника исправительной колонии № 40 в получении взяток. За деньги он передавал осужденным запрещенные предметы. А весной за аналогичное преступление осудили другого сотрудника ИК-40. Ему назначили условное лишение свободы на четыре года и штраф в 600 тысяч рублей.

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В Кунгуре (Пермский край) из исправительной колонии № 40 освобожден осужденный, имеющий вторую группу инвалидности. Мужчина не может самостоятельно передвигаться и не имеет родственников, которые могли бы за ним ухаживать. Инвалида-колясочника доставили в пермский «Центр социальной адаптации», сообщили в региональном ГУФСИН. «Необходимо продолжать работу над улучшением условий для инвалидов и обеспечением их прав, чтобы они могли реализовать свой потенциал и стать полноправными членами общества», — отметил врио начальника ИК-40 Андрей Зотов. Администрация колонии помогла осужденному с инвалидностью получить верхнюю зимнюю гражданскую одежду и выделила специализированный транспорт для перевозки в Пермь. В пути его сопровождали сотрудники группы социальной защиты и учета трудового стажа.  В ведомстве уточнили, что в исправительной колонии № 40 в Кунгуре спецконтингент с инвалидностью опрашивают, чтобы понять, кто нуждается в поддержке, и тех, кто выходит на свободу, размещают в интернатах для пожилых или инвалидов. Осужденные проходят медицинские обследования, а затем им помогают собрать необходимые документы для социальных служб. Имеется ли «доступная среда» в ИК-40 и был ли обеспечен осужденный средствами реабилитации во время отбывания наказания, не сообщается.  В октябре URA.RU рассказывало о том, что ФСБ уличила сотрудника исправительной колонии № 40 в получении взяток. За деньги он передавал осужденным запрещенные предметы. А весной за аналогичное преступление осудили другого сотрудника ИК-40. Ему назначили условное лишение свободы на четыре года и штраф в 600 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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