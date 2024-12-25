Судьба российских военных баз в Сирии пока не решена

Официальных обращений от новых властей Сирии по поводу российских военных баз пока не поступало. Об этом сообщили в МИД РФ.
Размещение военных баз РФ в Сирии предусмотрено действующими межгосударственными договорами, пояснили «Коммерсанту» в МИД России. «Нам неизвестно о намерении новых властей Сирии в отношении российских военных баз. Новые власти страны пока не отправляли запросы об инвентаризации этих двусторонних соглашений», — сообщили в МИД РФ в ответ на запрос «Коммерсанта».
Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, судьба российских баз в Сирии будет зависеть от совпадения интересы Москвы и Дамаска. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия осуществляет контакты с представителями тех сил, которые контролируют ситуацию в Сирии. Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявляла, что одним из ключевых условий снятия санкций с Сирии является вывод российских военных баз.
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