Судьба российских военных баз в Сирии пока не решена

«Ъ»: РФ не получала запросов о расторжении соглашений по военным базам в Сирии

25 декабря 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

В Сирии пока остаются военные базы РФ Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии новость из сюжета В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков Официальных обращений от новых властей Сирии по поводу российских военных баз пока не поступало. Об этом сообщили в МИД РФ. Размещение военных баз РФ в Сирии предусмотрено действующими межгосударственными договорами, пояснили «Коммерсанту» в МИД России. «Нам неизвестно о намерении новых властей Сирии в отношении российских военных баз. Новые власти страны пока не отправляли запросы об инвентаризации этих двусторонних соглашений», — сообщили в МИД РФ в ответ на запрос «Коммерсанта». Новость по теме У России останутся две главные военные базы в Сирии: какой будет судьба остальных баз Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, судьба российских баз в Сирии будет зависеть от совпадения интересы Москвы и Дамаска. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия осуществляет контакты с представителями тех сил, которые контролируют ситуацию в Сирии. Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявляла, что одним из ключевых условий снятия санкций с Сирии является вывод российских военных баз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальных обращений от новых властей Сирии по поводу российских военных баз пока не поступало. Об этом сообщили в МИД РФ. Размещение военных баз РФ в Сирии предусмотрено действующими межгосударственными договорами, пояснили «Коммерсанту» в МИД России. «Нам неизвестно о намерении новых властей Сирии в отношении российских военных баз. Новые власти страны пока не отправляли запросы об инвентаризации этих двусторонних соглашений», — сообщили в МИД РФ в ответ на запрос «Коммерсанта». Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, судьба российских баз в Сирии будет зависеть от совпадения интересы Москвы и Дамаска. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия осуществляет контакты с представителями тех сил, которые контролируют ситуацию в Сирии. Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявляла, что одним из ключевых условий снятия санкций с Сирии является вывод российских военных баз.