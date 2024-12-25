Заслуженный военный летчик РФ объяснил версию о столкновении самолет AZAL с птицами

Летчик Владимир Попов поделился своим мнением о возможной причине крушения самолета в Казахстане. По его словам, столкновение с птицами могло привести к серьезным последствиям, такие инциденты не являются необычным явлением.
«Сейчас в южных районах орнитологическая обстановка еще не устаканилась. В основном большие стаи перелетных птиц уже улетели, но некоторые на нашем юге в тепле задерживаются — откармливаются, набираются сил перед основным перелетом. Могут быть и местные птицы», — отмечает Владимир Попов, его слова приводит «Комсомольская правда».
Попов также рассказал о личном опыте, когда в результате столкновения с воробьями было повреждено крыло его самолета. Несмотря на небольшой вес птиц, высокая скорость полета делает их очень опасными для авиации. Он заявил, что такие инциденты не редкие, и недооценивать их не стоит.
По словам Попова, Embraer 190AR можно сравнить с советским Ан-24, хотя бразильский лайнер обладает рядом преимуществ. Embraer 190AR более комфортабелен, современен, экономичен и создает меньше шума. Он отметил, что этот тип самолета широко и успешно используется по всему миру, и предполагает, что уровень его технического обслуживания должен быть высоким, что обеспечивает безопасность полетов. Тем не менее, Попов указал на возможные сложности в период перехода от осени к зиме, когда изменения погодных условий могут повлиять на качество технического обслуживания, в том числе привести к неожиданному обледенению.
По мнению летчика, первостепенную роль в большом количестве выживших сыграло благоприятное сочетание обстоятельств. Район Актау отличается степной местностью, что, вероятно, и предотвратило более серьезные последствия: ровная песчаная поверхность, отсутствие значительных препятствий и перепадов высот. В критический момент, несмотря на отказ систем управления, летчики продемонстрировали высокий уровень мастерства, хотя психофизическая нагрузка на экипаж была, безусловно, значительной.
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