Культовому кинотеатру Екатеринбурга нашли новое применение

Театр «Провинциальные танцы» переедет в бывший кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге

«Салют» придется несколько переоборудовать, чтобы танцорам было удобно работать Фото: Анна Майорова © URA.RU

Театру современной хореографии «Провинциальные танцы» нашли новую площадку, где команда сможет работать в ближайшие два года, пока идет реконструкция «Колизея». Танцоры обоснуются в бывшем кинотеатре «Салют», рассказал начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Илья Марков.

«Труппа „Провинциальных танцев“ займет здание „Салюта“ и переедет буквально через дорогу. Такие договоренности достигнуты с руководством города. Сейчас мы будем заниматься техническими вопросами, потому что здание требует переоборудования — это все-таки бывший кинотеатр. Думаю, что мы еще успеем в весенней части сезона там сыграть спектакли», — поделился Марков на пресс-конференции в ТАСС.

Изначально театр планировал временно занять центр культуры «Урал», но позже появились разговоры, что танцорам могут найти и другие варианты размещения на время ремонта. Реконструкция площадки начнется в 2025 году. За два года в театре увеличат зрительный зал, появятся новые костюмерные, гримерки и репетиционный зал, который особенно необходим «Провинциальным танцам» — сейчас труппа вынуждена танцевать на 60 кв. м.

Кинотеатр «Салют», работающий в уральской столице с 1912 года, закрыли в феврале 2020 года из-за малой посещаемости. После этого здание передали учреждению «Одаренность и технологии» для размещения детского медиацентра.