Звездный десант летит в Екатеринбург на главный креативный фестиваль лета

Главными гостями Международного фестиваля креативных индустрий, который пройдет с 18 по 24 августа, станут актриса Ирина Горбачева, звезда сериала «Кухня» (кондитер Луи) и «Фишер» (маньяк Сливко) Никита Тарасов и кинодистрибьюторы из Турции. Об этом URA.RU рассказали организаторы фестиваля.
«Трек „Кино“ Международного фестиваля креативных индустрий — это что-то фееричное! Мы собираем звезд первой величины, сценаристов и продюсеров — и все для того, чтобы вы как следует зажгли этим летом, набрали идей в копилку и обзавелись крутыми знакомствами», — поделились организаторы.
Трек «Кино» пройдет 19 августа в «Ельцин Центре». Для гостей также будут выступать известные сценаристы, кинообозреватели и продюсеры, а также лидеры кино и маркетинга из Стамбула — Kunay Film и Simpleist.
Увидеть на сцене Никиту Тарасова можно будет два дня подряд — 18 августа в ККТ «Космос» и 19 августа в «Ельцин Центре». Вход бесплатный. Международный фестиваль креативных индустрий пройдет с 18 по 24 августа. Организаторами выступают правительство Свердловской области, администрация Екатеринбурга и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.
