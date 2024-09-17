Самых известных танцоров Екатеринбурга выселяют в неизвестном направлении. Фото

В Екатеринбурге «Провинциальные танцы» переедут из «Колизея» в январе 2025 года

17 сентября 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Пока танцоры вынуждены репетировать на сцене, на которой выступают Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге театр современной хореографии «Провинциальные танцы» покинет «Колизей» в январе 2025 года. Но до сих пор непонятно, куда точно переедет команда на два года, пока идет реконструкция здания. Помимо Центра культуры «Урал» есть еще несколько вариантов, где могут обосноваться танцоры, поделилась с URA.RU директор Ольга Паутова. «Нас немножко интригует наш учредитель — управление культуры [администрации Екатеринбурга] и Марков Илья Николаевич — руководитель управления. Он на пресс-конференции сказал, что есть еще некоторая вероятность чего-то другого, поэтому пока все в подвешенном состоянии», — рассказала Паутова. Реконструкция пройдет с 2025 по 2027 год. За это время в театре увеличится зрительный зал, появятся новые костюмерные, гримерки и репетиционный зал, который особенно необходим «Провинциальным танцам» — сейчас труппа вынуждена танцевать на 60 кв. м. «Зал уже будет большой и красивый, на 200 квадратных метров. Вот это то, о чем мы просто мечтаем, и на что надеемся. Это, кстати, позволит больше использовать сцену для каких-то больших событий. Сейчас она используется для репетиционных процессов, то есть, когда люди не выступают на этой сцене, они приходят сюда заниматься», — поделилась директор театра. Через два дня танцовщики запускают 35-й сезон на площадке в «Колизее», но он рассчитан только на сентябрь и октябрь. Уже для показа запланированы постановки «Кто мы, откуда, куда мы идем?», «Девушка с фарфоровыми глазами», «Танцтеатр», «Рыба — что?», «Essence & Синяя Борода», а «Кленовый сад & Свадебка» покажут на сцене Театра юного зрителя. Изначально ремонт бывшего кинотеатра, где сидят «Провинциальные танцы», хотели начать в 2024 году, но сроки перенесли из-за смены научно-проектной документации. На реконструкцию потратят около 300 млн рублей. О том, как будет выглядеть «Колизей» через два года, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге театр современной хореографии «Провинциальные танцы» покинет «Колизей» в январе 2025 года. Но до сих пор непонятно, куда точно переедет команда на два года, пока идет реконструкция здания. Помимо Центра культуры «Урал» есть еще несколько вариантов, где могут обосноваться танцоры, поделилась с URA.RU директор Ольга Паутова. «Нас немножко интригует наш учредитель — управление культуры [администрации Екатеринбурга] и Марков Илья Николаевич — руководитель управления. Он на пресс-конференции сказал, что есть еще некоторая вероятность чего-то другого, поэтому пока все в подвешенном состоянии», — рассказала Паутова. Реконструкция пройдет с 2025 по 2027 год. За это время в театре увеличится зрительный зал, появятся новые костюмерные, гримерки и репетиционный зал, который особенно необходим «Провинциальным танцам» — сейчас труппа вынуждена танцевать на 60 кв. м. «Зал уже будет большой и красивый, на 200 квадратных метров. Вот это то, о чем мы просто мечтаем, и на что надеемся. Это, кстати, позволит больше использовать сцену для каких-то больших событий. Сейчас она используется для репетиционных процессов, то есть, когда люди не выступают на этой сцене, они приходят сюда заниматься», — поделилась директор театра. Через два дня танцовщики запускают 35-й сезон на площадке в «Колизее», но он рассчитан только на сентябрь и октябрь. Уже для показа запланированы постановки «Кто мы, откуда, куда мы идем?», «Девушка с фарфоровыми глазами», «Танцтеатр», «Рыба — что?», «Essence & Синяя Борода», а «Кленовый сад & Свадебка» покажут на сцене Театра юного зрителя. Изначально ремонт бывшего кинотеатра, где сидят «Провинциальные танцы», хотели начать в 2024 году, но сроки перенесли из-за смены научно-проектной документации. На реконструкцию потратят около 300 млн рублей. О том, как будет выглядеть «Колизей» через два года, — в материале URA.RU.