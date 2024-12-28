Челябинский губернатор Текслер вручил награды медикам военного госпиталя. Фото

28 декабря 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер навестил бойцов и вручил награды медикам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер навестил бойцов, которые проходят лечение в военном госпитале Челябинска, а также вручил награды медикам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Алексей Текслер посетил военный клинический госпиталь в Челябинске и пообщался с бойцами. Также в ходе визита глава региона пообщался с персоналом медучреждения, поблагодарил врачей и медперсонал за внимательное отношение к бойцам и вручил государственные награды отличившимся сотрудникам военного госпиталя», — уточнили в пресс-службе правительства области. Губернатор пожелал бойцам скорейшего выздоровления и возвращения к родным. Он отметил, что челябинцы гордятся своими героями. В свою очередь регион полностью выполнил оборонзаказ, а также помогли воинским частям, передали оборудование, технику и другие необходимые вещи для выполнения боевых задач. «Огромные слова благодарности коллективу госпиталя. Вы делаете огромную, важную работу: помогаете ребятам вернуться в жизнь, низкий поклон вам, дорогие медики, дорогие наши врачи, медсестры», — отметил Текслер. За два года в здании госпиталя проведен ремонт, установлено новое оборудование. Сейчас завершается ремонт фасада. Губернатор добавил, что регион продолжит помогать госпиталю, чтобы он был образцовым. Алексей Текслер навестил бойцов спецоперации Алексей Текслер Губернатор вручил награды медикам Алексей Текслер Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер навестил бойцов, которые проходят лечение в военном госпитале Челябинска, а также вручил награды медикам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Алексей Текслер посетил военный клинический госпиталь в Челябинске и пообщался с бойцами. Также в ходе визита глава региона пообщался с персоналом медучреждения, поблагодарил врачей и медперсонал за внимательное отношение к бойцам и вручил государственные награды отличившимся сотрудникам военного госпиталя», — уточнили в пресс-службе правительства области. Губернатор пожелал бойцам скорейшего выздоровления и возвращения к родным. Он отметил, что челябинцы гордятся своими героями. В свою очередь регион полностью выполнил оборонзаказ, а также помогли воинским частям, передали оборудование, технику и другие необходимые вещи для выполнения боевых задач. «Огромные слова благодарности коллективу госпиталя. Вы делаете огромную, важную работу: помогаете ребятам вернуться в жизнь, низкий поклон вам, дорогие медики, дорогие наши врачи, медсестры», — отметил Текслер. За два года в здании госпиталя проведен ремонт, установлено новое оборудование. Сейчас завершается ремонт фасада. Губернатор добавил, что регион продолжит помогать госпиталю, чтобы он был образцовым.