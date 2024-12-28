Губернатор Челябинской области Алексей Текслер навестил бойцов, которые проходят лечение в военном госпитале Челябинска, а также вручил награды медикам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Алексей Текслер посетил военный клинический госпиталь в Челябинске и пообщался с бойцами. Также в ходе визита глава региона пообщался с персоналом медучреждения, поблагодарил врачей и медперсонал за внимательное отношение к бойцам и вручил государственные награды отличившимся сотрудникам военного госпиталя», — уточнили в пресс-службе правительства области.
Губернатор пожелал бойцам скорейшего выздоровления и возвращения к родным. Он отметил, что челябинцы гордятся своими героями. В свою очередь регион полностью выполнил оборонзаказ, а также помогли воинским частям, передали оборудование, технику и другие необходимые вещи для выполнения боевых задач.
«Огромные слова благодарности коллективу госпиталя. Вы делаете огромную, важную работу: помогаете ребятам вернуться в жизнь, низкий поклон вам, дорогие медики, дорогие наши врачи, медсестры», — отметил Текслер.
За два года в здании госпиталя проведен ремонт, установлено новое оборудование. Сейчас завершается ремонт фасада. Губернатор добавил, что регион продолжит помогать госпиталю, чтобы он был образцовым.
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