На северо-западе Челябинска произошло смертельное ДТП

В Курчатовском районе Челябинска утром 31 декабря произошло ДТП, в котором погибла 23-летняя девушка. Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону, автомобиль, которым управляла челябинка, выехал на встречную полосу.
«Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Мастеровой, вблизи дома 5-а, около 10 часов 10 минут. Водитель автомобиля Toyota Corolla не справилась с управлением, допустила занос автомобиля, после чего выехала на полосу», — раскрыли подробности в ГАИ.
На «встречке» девушка столкнулась с автомобилем Nissan под управлением 37-летнего мужчины. В результате аварии водитель Nissan получил телесные повреждения, а водительница Toyota Corolla скончалась на месте происшествия. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа городского УМВД.
Полицейские обратились к челябинцам с просьбой соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. В ГАИ отметили, что предосторожность поможет спасти жизнь и здоровье.
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