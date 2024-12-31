Екатеринбуржцы выстроились в очереди в метро
В метро Екатеринбурга на станции «Площадь 1905 года» заметили толпу людей. Длинные очереди выстроились перед эскалаторами.
Видео опубликовал telegram-канал «Подземка Екатеринбурга». Там же отметили, что скопление людей небольшое, а жители направляются в центр города после празднования Нового года.
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