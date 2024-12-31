31 декабря 2024

Толпы екатеринбуржцев осадили метро. Видео

В метро Екатеринбурга образовались длинные очереди на эскалаторы
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбуржцы выстроились в очереди в метро
Екатеринбуржцы выстроились в очереди в метро Фото:

В метро Екатеринбурга на станции «Площадь 1905 года» заметили толпу людей. Длинные очереди выстроились перед эскалаторами. 

Видео опубликовал telegram-канал «Подземка Екатеринбурга». Там же отметили, что скопление людей небольшое, а жители направляются в центр города после празднования Нового года. 

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В метро Екатеринбурга на станции «Площадь 1905 года» заметили толпу людей. Длинные очереди выстроились перед эскалаторами.  Видео опубликовал telegram-канал «Подземка Екатеринбурга». Там же отметили, что скопление людей небольшое, а жители направляются в центр города после празднования Нового года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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