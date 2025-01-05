Боевики террористической организации «Правый сектор» (признана экстремистской и запрещена в РФ) издевались над мирными жителями в Часовом Яре. По словам местного жителя Валерия Дороша, однажды во время проверки документов члены группировки угрожали ему и его другу.
Дорош уточнил, что боевики не раз издевались над мирными жителями. По его словам, когда он и его друг возвращались с работы, они наткнулись на представителей группировки и те решили проверить у них документы. Однако позже боевики начали угрожать им расправой: «Теперь бегите в город, если мы вас по дороге увидим, мы вас просто расстреляем».
При столкновении с «Правым сектором» друг Дороша хотел предъявить документы в электронном виде, но боевики отобрали телефон и грубо с ним разговаривали. После замечания в сторону местного жителя, пошли угрозы. «Типа: „Пойдемте за дом, мы вас изобьем“. А люди стоят, смотрят гражданские. Сказать — что им скажешь? Они с автоматами», — отметил Дорош в беседе с РИА Новости.
Позже боевики вызвали полицию, жители пытались пожаловаться на угрозы, однако правоохранители усадили пострадавших в машину и увезли к блокпосту на окраине населенного пункта. Телефон им не вернули, и молодые люди не смогли связаться с родственниками, при общении с которыми боевики сообщили неверную информацию о местонахождении мужчин.
Это происходило вечером. За 20 минут до начала комендантского часа Дорошу и его другу боевики группировки выдали мешки и отправили собирать мусор в городе. После этого участники «Правого сектора» угрожали двоим мирным жителям расправой.
*»Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.
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