06 января 2025

Пьяный екатеринбуржец врезался в кроссовер с ребенком внутри. Видео

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Мужчина также был за рулем кроссовера (архивное фото)
Мужчина также был за рулем кроссовера (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пьяный водитель врезался в кроссовер Nissan, в котором была семья с ребенком. Он ехал на большой скорости и его задержала полиция, сообщили очевидцы в соцсетях.

«Стояли на светофоре и в нас на большой скорости врезался этот... Слава богу никто не пострадал. В машине были двое взрослых и ребенок», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». ДТП произошло на ул. Бебеля. Cудя по кадрам, мужчина на кроссовере Mazda въехал в заднюю часть Nissan Qashqai. Вскоре после аварии появилось видео задержания ее виновника сотрудниками Госавтоинспекции. 

Корреспондент URA.RU обратился в ГАИ Екатеринбурга за комментарием. В ведомстве подтвердили задержание нарушителя. Его автомобиль помещен на спецстоянку. Началось разбирательство.

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В Екатеринбурге пьяный водитель врезался в кроссовер Nissan, в котором была семья с ребенком. Он ехал на большой скорости и его задержала полиция, сообщили очевидцы в соцсетях. «Стояли на светофоре и в нас на большой скорости врезался этот... Слава богу никто не пострадал. В машине были двое взрослых и ребенок», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». ДТП произошло на ул. Бебеля. Cудя по кадрам, мужчина на кроссовере Mazda въехал в заднюю часть Nissan Qashqai. Вскоре после аварии появилось видео задержания ее виновника сотрудниками Госавтоинспекции.  Корреспондент URA.RU обратился в ГАИ Екатеринбурга за комментарием. В ведомстве подтвердили задержание нарушителя. Его автомобиль помещен на спецстоянку. Началось разбирательство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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