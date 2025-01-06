В Екатеринбурге пьяный водитель врезался в кроссовер Nissan, в котором была семья с ребенком. Он ехал на большой скорости и его задержала полиция, сообщили очевидцы в соцсетях.
«Стояли на светофоре и в нас на большой скорости врезался этот... Слава богу никто не пострадал. В машине были двое взрослых и ребенок», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». ДТП произошло на ул. Бебеля. Cудя по кадрам, мужчина на кроссовере Mazda въехал в заднюю часть Nissan Qashqai. Вскоре после аварии появилось видео задержания ее виновника сотрудниками Госавтоинспекции.
Корреспондент URA.RU обратился в ГАИ Екатеринбурга за комментарием. В ведомстве подтвердили задержание нарушителя. Его автомобиль помещен на спецстоянку. Началось разбирательство.
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