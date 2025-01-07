Храм в Пермском крае подключат к газу в 2025 году

В Пермском крае отопление школы при храме Тихвинской иконы Божией Матери в Кунгуре перевели на газ. В течение 2025 года газифицируют и помещение самого храма, сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ Пермского края.
«Специалисты газовой компании построили газопровод, выполнили врезку в действующие сети и осуществили подачу газа. Он будет использоваться для отопления школы. В 2025 к сети будет подключено здание храма», — сказано в сообщении, опубликованном в соцсетях ведомства.
В школе проходят занятия с детьми и взрослыми и православные мероприятия и лекции для жителей Кунгура. Раньше здание отапливалось централизованно. Автономное газовое отопление сократит расходы и позволит регулировать температуру в помещениях.
В 2024 году «Газпром» газифицировал 22 населенных пункта в разных муниципалитетах Пермского края. «Газпром» расширяет действующую в регионе инфраструктуру для подключения новых потребителей в уже газифицированных селах и деревнях.
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