07 января 2025
06 января 2025

Храм в Пермском крае подключат к газу в 2025 году

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском крае в 2024 году газифицировано 22 населенных пункта в разных муниципалитетах
В Пермском крае в 2024 году газифицировано 22 населенных пункта в разных муниципалитетах Фото:

В Пермском крае отопление школы при храме Тихвинской иконы Божией Матери в Кунгуре перевели на газ. В течение 2025 года газифицируют и помещение самого храма, сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ Пермского края.

«Специалисты газовой компании построили газопровод, выполнили врезку в действующие сети и осуществили подачу газа. Он будет использоваться для отопления школы. В 2025 к сети будет подключено здание храма», — сказано в сообщении, опубликованном в соцсетях ведомства.

В школе проходят занятия с детьми и взрослыми и православные мероприятия и лекции для жителей Кунгура. Раньше здание отапливалось централизованно. Автономное газовое отопление сократит расходы и позволит регулировать температуру в помещениях.

В 2024 году «Газпром» газифицировал 22 населенных пункта в разных муниципалитетах Пермского края. «Газпром» расширяет действующую в регионе инфраструктуру для подключения новых потребителей в уже газифицированных селах и деревнях.

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В Пермском крае отопление школы при храме Тихвинской иконы Божией Матери в Кунгуре перевели на газ. В течение 2025 года газифицируют и помещение самого храма, сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ Пермского края. «Специалисты газовой компании построили газопровод, выполнили врезку в действующие сети и осуществили подачу газа. Он будет использоваться для отопления школы. В 2025 к сети будет подключено здание храма», — сказано в сообщении, опубликованном в соцсетях ведомства. В школе проходят занятия с детьми и взрослыми и православные мероприятия и лекции для жителей Кунгура. Раньше здание отапливалось централизованно. Автономное газовое отопление сократит расходы и позволит регулировать температуру в помещениях. В 2024 году «Газпром» газифицировал 22 населенных пункта в разных муниципалитетах Пермского края. «Газпром» расширяет действующую в регионе инфраструктуру для подключения новых потребителей в уже газифицированных селах и деревнях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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