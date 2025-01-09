Недалеко от Екатеринбурга построят новую АЭС: указ Мишустина

В поселке Рефтинском (100 километров от Екатеринбурга) до 2042 года построят два энергоблока новой атомной электростанции (АЭС). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Согласно генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, первый энергоблок должны сдать в 2041 году, второй — в 2042 году. Новая АЭС будет находиться в 51 километре от действующей Белоярской атомной электростанции.
Сейчас в регионе работает только одна атомная электростанция — Белоярская. На ней расположены четыре энергоблока. Однако «Росатом» намерен построить новый энергоблок БН-1200М, разрешение на который уже выдал Росприроднадзор.
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