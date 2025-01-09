Недалеко от Екатеринбурга построят новую АЭС: указ Мишустина

В поселке Рефтинском под Екатеринбургом построят атомную электростанцию

09 января 2025 в 15:15 Размер текста - 17 +

Объект планируют возвести до 2042 года (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В поселке Рефтинском (100 километров от Екатеринбурга) до 2042 года построят два энергоблока новой атомной электростанции (АЭС). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, первый энергоблок должны сдать в 2041 году, второй — в 2042 году. Новая АЭС будет находиться в 51 километре от действующей Белоярской атомной электростанции. Сейчас в регионе работает только одна атомная электростанция — Белоярская. На ней расположены четыре энергоблока. Однако «Росатом» намерен построить новый энергоблок БН-1200М, разрешение на который уже выдал Росприроднадзор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Рефтинском (100 километров от Екатеринбурга) до 2042 года построят два энергоблока новой атомной электростанции (АЭС). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, первый энергоблок должны сдать в 2041 году, второй — в 2042 году. Новая АЭС будет находиться в 51 километре от действующей Белоярской атомной электростанции. Сейчас в регионе работает только одна атомная электростанция — Белоярская. На ней расположены четыре энергоблока. Однако «Росатом» намерен построить новый энергоблок БН-1200М, разрешение на который уже выдал Росприроднадзор.