Недалеко от Екатеринбурга построят новую АЭС: указ Мишустина

В поселке Рефтинском под Екатеринбургом построят атомную электростанцию
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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Объект планируют возвести до 2042 года (архивное фото) Фото:

В поселке Рефтинском (100 километров от Екатеринбурга) до 2042 года построят два энергоблока новой атомной электростанции (АЭС). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, первый энергоблок должны сдать в 2041 году, второй — в 2042 году. Новая АЭС будет находиться в 51 километре от действующей Белоярской атомной электростанции.

Сейчас в регионе работает только одна атомная электростанция — Белоярская. На ней расположены четыре энергоблока. Однако «Росатом» намерен построить новый энергоблок БН-1200М, разрешение на который уже выдал Росприроднадзор.

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В поселке Рефтинском (100 километров от Екатеринбурга) до 2042 года построят два энергоблока новой атомной электростанции (АЭС). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, первый энергоблок должны сдать в 2041 году, второй — в 2042 году. Новая АЭС будет находиться в 51 километре от действующей Белоярской атомной электростанции. Сейчас в регионе работает только одна атомная электростанция — Белоярская. На ней расположены четыре энергоблока. Однако «Росатом» намерен построить новый энергоблок БН-1200М, разрешение на который уже выдал Росприроднадзор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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