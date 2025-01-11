Пострадавшего увезли на скорой
В Челябинске водитель автобуса сбил пешехода, который переходил дорогу на запрещенный сигнал светофора. Об этом сообщили в ГАИ города.
«Утром на улице Братьев Кашириных мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора. Пешеход оказался под колесами автобуса», — заявляют в пресс-службе ведомства.
Челябинец получил травмы, его госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.
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