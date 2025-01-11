11 января 2025
10 января 2025

В Челябинске водитель автобуса сбил пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшего увезли на скорой
Пострадавшего увезли на скорой Фото:

В Челябинске водитель автобуса сбил пешехода, который переходил дорогу на запрещенный сигнал светофора. Об этом сообщили в ГАИ города. 

«Утром на улице Братьев Кашириных мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора. Пешеход оказался под колесами автобуса», — заявляют в пресс-службе ведомства.

Челябинец получил травмы, его госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.

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В Челябинске водитель автобуса сбил пешехода, который переходил дорогу на запрещенный сигнал светофора. Об этом сообщили в ГАИ города.  «Утром на улице Братьев Кашириных мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора. Пешеход оказался под колесами автобуса», — заявляют в пресс-службе ведомства. Челябинец получил травмы, его госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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