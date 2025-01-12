Рухнули цены на перелеты из Перми в Сочи и Калининград

Цены на поездки по России из Перми в январе 2025 снизились. Так, путевки в Сочи и Калининград подешевели в два раза. Об этом рассказала руководитель пермского турагентства «Дом Солнца» Евгения Друида в группе компании в соцсети «ВКонтакте».
«В январе 2025 года горящих туров очень много. Низкие цены на туры в Сочи, Калининград», — сообщила Евгения Друида. Она отметила, что в предыдущие годы такого снижения цен не наблюдалось. Туры подешевели в связи со снижением спроса.
В группе и на сайте турагентства сказано, что стоимость туров в Сочи в январе на три дня начинается от 27,2 тысячи рублей на двоих. Для сравнения, в начале января путевки продавали от 50,3 тысячи рублей. Трехдневные туры в Калининград стоят от 61,9 тысячи рублей на двоих, а в новогодние праздники их можно было купить только от 158,8 тысячи рублей. По словам турагента, в январе также стали доступнее туры за рубеж с вылетом из Екатеринбурга и Москвы.
Ранее URA.RU рассказало, как выгоднее путешествовать за рубеж после повышения курса валюты. Турагенты не рекомендуют брать путевки в рассрочку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!