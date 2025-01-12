12 января 2025

Рухнули цены на перелеты из Перми в Сочи и Калининград

Туры из Перми по России подешевели в два раза
© Служба новостей «URA.RU»
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На море выгоднее летать в январе
На море выгоднее летать в январе Фото:

Цены на поездки по России из Перми в январе 2025 снизились. Так, путевки в Сочи и Калининград подешевели в два раза. Об этом рассказала руководитель пермского турагентства «Дом Солнца» Евгения Друида в группе компании в соцсети «ВКонтакте».

«В январе 2025 года горящих туров очень много. Низкие цены на туры в Сочи, Калининград», — сообщила Евгения Друида. Она отметила, что в предыдущие годы такого снижения цен не наблюдалось. Туры подешевели в связи со снижением спроса.

В группе и на сайте турагентства сказано, что стоимость туров в Сочи в январе на три дня начинается от 27,2 тысячи рублей на двоих. Для сравнения, в начале января путевки продавали от 50,3 тысячи рублей. Трехдневные туры в Калининград стоят от 61,9 тысячи рублей на двоих, а в новогодние праздники их можно было купить только от 158,8 тысячи рублей. По словам турагента, в январе также стали доступнее туры за рубеж с вылетом из Екатеринбурга и Москвы.

Ранее URA.RU рассказало, как выгоднее путешествовать за рубеж после повышения курса валюты. Турагенты не рекомендуют брать путевки в рассрочку.

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Цены на поездки по России из Перми в январе 2025 снизились. Так, путевки в Сочи и Калининград подешевели в два раза. Об этом рассказала руководитель пермского турагентства «Дом Солнца» Евгения Друида в группе компании в соцсети «ВКонтакте». «В январе 2025 года горящих туров очень много. Низкие цены на туры в Сочи, Калининград», — сообщила Евгения Друида. Она отметила, что в предыдущие годы такого снижения цен не наблюдалось. Туры подешевели в связи со снижением спроса. В группе и на сайте турагентства сказано, что стоимость туров в Сочи в январе на три дня начинается от 27,2 тысячи рублей на двоих. Для сравнения, в начале января путевки продавали от 50,3 тысячи рублей. Трехдневные туры в Калининград стоят от 61,9 тысячи рублей на двоих, а в новогодние праздники их можно было купить только от 158,8 тысячи рублей. По словам турагента, в январе также стали доступнее туры за рубеж с вылетом из Екатеринбурга и Москвы. Ранее URA.RU рассказало, как выгоднее путешествовать за рубеж после повышения курса валюты. Турагенты не рекомендуют брать путевки в рассрочку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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