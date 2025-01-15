Какие награды могут получить свердловские бойцы на СВО и какие льготы они дают

Свердловские солдаты получают за заслуги на СВО ордена и медали

16 января 2025 в 08:46 Размер текста - 17 +

Солдаты на СВО получают награды государственные и ведомственные. Но все они даются за мужество, героизм и отвагу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Государственные награды участники СВО получают каждый день, в том числе и свердловчане — добровольцы, контрактники, мобилизованные. О чьих-то подвигах пишет пресса, а о чьих-то, возможно, знают лишь единицы людей. Героизм российских бойцов отмечается разными наградами — орденами и медалями. За что именно их дают и какие льготы и выплаты положены награжденным от федеральных и региональных властей, — в сбойке URA.RU. Герой России Солдат, отличившихся на фронте, поощряют разными наградами. Наивысшая из них — «Золотая Звезда» Героя РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главная награда страны — звание Героя России. Оно появилось в 1992 году — указ о нем подписал Борис Ельцин, который в то время был президентом. Тогда же он учредил медаль «Золотая Звезда» — знак особого отличия, который вручают обладателям звания. Звание Героя РФ пришло на смену званию Героя СССР, которое существовало с 1934 года и считалось главной наградой в Советском Союзе. По закону звание присваивают «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига». Кавалерами «Золотой Звезды» становятся не только военные, но и космонавты, спортсмены, государственные деятели и другие. В отличие от советских времен, когда Героем СССР можно было становиться не раз, Героем России можно стать лишь однажды. В Свердловской области на данный момент проживают 12 Героев РФ. Льготы: Герои РФ ежемесячно получают выплату, которая постоянно индексируется. В 2024 году она составляла 89 675 рублей 14 копеек. В феврале 2025-го она должна быть проиндексирована.

Дополнительно им начисляется выплата, утвержденная региональными властями. Например, в Свердловской области она составляет 30 тысяч рублей.

Герои РФ и члены их семей имеют право на бесплатное обслуживание в больницах, а также на лекарства по рецептам. Им положены бесплатные путевки в санатории и пансионаты.

Герои освобождаются от оплаты различных услуг ЖКХ, в том числе за съемное жилье. Герои России и их семьи имеют право на первоочередное улучшение жилищных условий, бесплатный капремонт и бесплатный земельный участок вне очереди.

Героям России предоставляется бесплатный проезд на внутригородском и пригородном транспорте. Два раза в год они могут бесплатно воспользоваться железнодорожным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом — туда и обратно.

Обладатели звания освобождены от уплаты налогов и пошлин.

Герои России могут бесплатно посещать музеи, галереи, выставки и другие культурные и спортивные мероприятия.

Все виды пенсий кавалеров «Золотой Звезды» повышаются по старости или инвалидности, за выслугу лет и другим причинам.

Герои РФ имеют различные льготы по устройству на работу, учебу и отпуска. Их дети тоже имеют преимущества на зачисление в вузы.

Героям предоставляется бесплатное захоронение и установка надгробия, а также определенная выплата членам семьи.

Но есть ограничение: по закону придется выбрать между льготами или выплатами. Одновременно получать и то, и другое невозможно. Орден Мужества Новость по теме Свердловских бойцов наградили орденами Мужества за взятие Авдеевки. Видео Это вторая по значимости награда, которую массово получают за подвиги на СВО. Учрежден указом президента Бориса Ельцина в 1994 году как аналог советского боевого ордена Красного Знамени. Среди бойцов его уважительно называют «мужик». Формально «мужика» может получить любой боец и вообще любой гражданин за мужество, смелые и решительные действия, связанные с риском для жизни. И хотя им награждают вне зависимости от погон и статуса, неофициально орден считается офицерской наградой. Недавно президент Владимир Путин подписал Указ о том, что награжденные тремя такими орденами получают право на ежемесячные выплаты в размере 330% социальной пенсии. А если получить такую награду четыре раза, человека представляют к Звезде Героя. Льготы: Обладатель ордена имеет право на единовременную выплату в размере пяти окладов (в зависимости от места службы или работы). Если награда вручена посмертно, то деньги получают члены семьи погибшего.

Кавалеры ордена получают надбавку к пенсии.

При определенных условиях наличие ордена Мужества дает право на присвоение звания «Ветеран труда» или звания «Ветеран военной службы».

Имеют право на бесплатное обучение в вузах за счет работодателя.

При увольнении со службы обладателям «мужика» выходное пособие увеличивается с двух до трех (если выслуга менее 20 лет) или с семи до восьми (при наличии выслуги более 20 лет).

В некоторых регионах кавалерам ордена Мужества назначаются региональные льготы: субсидии по коммунальным платежам, бесплатный проезд, частичная оплата санаторно-курортного лечения. В Свердловской области такого нет. Орден «За военные заслуги» Мэр Москвы Юрий Лужков получил орден «За военные заслуги» за большой личный вклад в повышение боевой готовности войск РФ Фото: A.Savin /commons.wikimedia.org Орден «За военные заслуги» заменил соответствующий аналог времен СССР — «За службу Родине в ВС СССР». Это почетнейшая регалия, которой удостаиваются военные-офицеры за исключительное отношение к выполнению долга по укреплению обороны страны, проявившие при этом отвагу, героизм и мужество. Условием вручения награды является наличие выслуги в вооруженных силах не менее 20 лет. Также к ордену могут представить работников оборонно-промышленных предприятий за заслуги в разработке и производстве современной военной техники. За награждение этим орденом разовых и ежемесячных премий не положено. По своему усмотрению военная часть или оборонная компания, где работает награжденный, может премировать офицера или сотрудника, но делать этого не обязана. Однако регалия предоставляет право при наличии достаточного трудового стажа или срока службы оформлять звание «Ветерана труда» или «Ветерана боевых действий». И уже соответственно им получать выплаты и льготы — например, ежемесячную прибавку к пенсии (размер определяется в зависимости от региона), компенсацию 50% на коммунальные услуги или воспользоваться бесплатным протезированием зубов. Орден «За морские заслуги» Например, этим орденом награжден Михаил Суслин — зам генерального директора АО «Современный коммерческий флот» Фото: kremlin.ru Учрежден в 2002 году указом президента России Владимира Путина. Является почетным знаком, предназначенным для награждения граждан и военнослужащих за особые заслуги в области морского дела. Предусмотрено награждение коллективов предприятий и организаций за достижения в области развития отечественного судостроения. Орденом могут быть награждены иностранные граждане. Допускается награждение посмертно. Выплаты за этот орден не положены, однако за особые заслуги перед государством кавалеру ордена в случае выхода на пенсию полагается дополнительное материальное обеспечение. Доплата не осуществляется автоматически, а назначается по заявлению: для этого нужно обращаться в Социальный фонд. Орден «За заслуги перед Отечеством» с мечами Экс-глава Минобороны Сергей Шойгу является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени с мечами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Этот орден имеет четыре степени отличия. Если награда вручена военному, получившему ее за подвиг в бою, то между колодкой и самим знаком прикрепляются два меча, выполненных из позолоченного серебра. Им награждаются люди за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности. Нагрудный знак орден «За заслуги перед Отечеством» I или II степени с мечами дает право на ежемесячную денежную выплату размером 24 000 или 18 000 рублей соответственно. Для оформления выплаты надо обратиться в Социальный фонд. Георгиевский крест Георгиевский крест — издавна самая почетная солдатская награда в России Фото: Илья Московец © URA.RU Знак отличия Святого Георгия — Георгиевский крест — в царской России был самой почетной солдатской наградой. Она вручалась низшим чинам: за годы Первой мировой георгиевскими кавалерами разных степеней стали более миллиона военных. В постсоветской России Георгиевский крест был восстановлен в 1992 году, и награждение им — пока редкость. По статуту им награждаются солдаты, сержанты, старшины и прапорщики за подвиги и отличия в боях по защите Отечества и на территории других государств. У нынешнего Георгиевского креста, как и у его дореволюционного варианта, существует 4 степени. Получать их можно только последовательно, от низшей степени к высшей, поэтому большинство награжденных сегодня — это Георгиевские кавалеры 4-й степени. Награждение может быть произведено посмертно. Никакие льготы для награжденных Георгиевским крестом не предусмотрены, однако при награждении выплачиваются сразу пять должностных окладов. Медаль «За отвагу» Медаль «За отвагу» дается только за подвиг на поле брани Фото: Илья Московец © URA.RU Это самая почитаемая награда среди солдат и сержантов. Именно ее воспел Владимир Высоцкий: «И если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь „За отвагу“». Еще с Великой Отечественной войны повелось, что награда дается исключительно за мужество и смелость, проявленные на поле брани. Военные, награжденные этим знаком отличия, к почету и уважению получают также дополнительные поощрительные льготы и выплаты. Это разовая выплата награжденному в размере пяти его должностных окладов. Также военный может получить дополнительный оклад при выплате выходного пособия, увольняясь из рядов ВС РФ или с госслужбы. При выслуге менее 20 лет он получит три оклада вместо двух. Если срок выслуги более 20 лет — восемь окладов вместо семи. Также кавалеру медали «За отвагу» может быть начислена доплата к пенсии на региональном уровне. В Свердловской области таких доплат не предусмотрено. Медаль «За храбрость» Новость по теме Путин ввел новую награду для военных Ее удостаиваются участники СВО, которые проявили храбрость и мужество в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов. Медаль имеет две степени: I и II. В указе президента Владимира Путина от 2023 года отмечается, что медалью могут наградить граждан России, иностранцев или тех, у кого нет гражданства. Наградить медалью «За храбрость» могут посмертно. Для всех награжденных предусмотрено денежное поощрение от государства в виде разовой выплаты в размере пяти должностных окладов. Медаль Суворова Солдаты награждаются медалью Суворова за личное мужество как во время боевых действий, так и во время учений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Она предназначена для награждения военнослужащих сухопутных войск, но ею неоднократно уже награждались и представители ВМФ — морские пехотинцы. Награждение часто проходит на самой передовой, как только герои выходят из боя — за личное мужество. Награжденному медалью Суворова положены денежные выплаты. Первая — единовременная, которая выдается в день вручения медали в размере пяти месячных окладов. Вторая — ежемесячная, которая составляет пять процентов в виде прибавки к окладу. Она выплачивается в день зарплаты на протяжении всей военной службы. Медаль Жукова Глава Чечни Рамзан Кадыров был награжден медалью Жукова дважды Фото: Роман Наумов © URA.RU Медаль начинала свой путь как юбилейная и предназначалась для массового награждения в честь 100-летия со дня рождения полководца Георгия Жукова. Однако со временем статус награды поменялся, и ныне она превратилась в весомую боевую. Ею награждаются только военнослужащие ВС РФ за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите России. Награжденному положены финансовые выплаты и льготы. Во-первых, единоразовая выплата при вручении — пять полных окладов. Во-вторых, денежная надбавка, выплачиваемая каждый раз за выполнение конкретных воинских обязанностей и задач с риском для жизни. В-третьих, оформляются различные льготы при увольнении из рядов ВС РФ. Медаль Ушакова Медалью Ушакова как правило награждаются служащие ВМФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Она вручается военнослужащим ВМФ, пограничных органов ФСБ и войск национальной гвардии за личное мужество и отвагу, защиту государственной границы, выполнение боевых задач, несение боевой службы, участие в учениях и маневрах, исполнение воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. Военный после награждения получает стандартную единовременную выплату в пять должностных окладов, а также дополнительные выплаты при увольнении. Медаль Нестерова Новость по теме Военным дадут скидки на продукты за ордена Эта награда не особо на слуху. Тем не менее, медаль Нестерова в 2023-м вошла в обновленный список основных наград для отличившихся в ходе СВО. Оно и понятно: медалью награждаются летчики-герои, а также все, так или иначе, связанные с российской авиацией. Награжденным выплачивается разовое единовременное денежное поощрение в размере пяти окладов. Других льгот и преференций для кавалеров медали Нестерова не предусмотрено. Существуют и другие награды, которые могут получить участники СВО. Например, медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть». Ими нередко награждают прямо на фронте, «здесь и сейчас». Все военные и гражданские награды в России перечислены в Указе президента . Но они не предполагают каких-либо льгот и ежемесячных выплат — только в отдельных случаях разовые поощрения. Исключение составляет ряд военных знаков отличия, которые повышают денежное довольствие, пока человек служит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Государственные награды участники СВО получают каждый день, в том числе и свердловчане — добровольцы, контрактники, мобилизованные. О чьих-то подвигах пишет пресса, а о чьих-то, возможно, знают лишь единицы людей. Героизм российских бойцов отмечается разными наградами — орденами и медалями. За что именно их дают и какие льготы и выплаты положены награжденным от федеральных и региональных властей, — в сбойке URA.RU. Главная награда страны — звание Героя России. Оно появилось в 1992 году — указ о нем подписал Борис Ельцин, который в то время был президентом. Тогда же он учредил медаль «Золотая Звезда» — знак особого отличия, который вручают обладателям звания. Звание Героя РФ пришло на смену званию Героя СССР, которое существовало с 1934 года и считалось главной наградой в Советском Союзе. По закону звание присваивают «за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига». Кавалерами «Золотой Звезды» становятся не только военные, но и космонавты, спортсмены, государственные деятели и другие. В отличие от советских времен, когда Героем СССР можно было становиться не раз, Героем России можно стать лишь однажды. В Свердловской области на данный момент проживают 12 Героев РФ. Это вторая по значимости награда, которую массово получают за подвиги на СВО. Учрежден указом президента Бориса Ельцина в 1994 году как аналог советского боевого ордена Красного Знамени. Среди бойцов его уважительно называют «мужик». Формально «мужика» может получить любой боец и вообще любой гражданин за мужество, смелые и решительные действия, связанные с риском для жизни. И хотя им награждают вне зависимости от погон и статуса, неофициально орден считается офицерской наградой. Недавно президент Владимир Путин подписал Указ о том, что награжденные тремя такими орденами получают право на ежемесячные выплаты в размере 330% социальной пенсии. А если получить такую награду четыре раза, человека представляют к Звезде Героя. Орден «За военные заслуги» заменил соответствующий аналог времен СССР — «За службу Родине в ВС СССР». Это почетнейшая регалия, которой удостаиваются военные-офицеры за исключительное отношение к выполнению долга по укреплению обороны страны, проявившие при этом отвагу, героизм и мужество. Условием вручения награды является наличие выслуги в вооруженных силах не менее 20 лет. Также к ордену могут представить работников оборонно-промышленных предприятий за заслуги в разработке и производстве современной военной техники. За награждение этим орденом разовых и ежемесячных премий не положено. По своему усмотрению военная часть или оборонная компания, где работает награжденный, может премировать офицера или сотрудника, но делать этого не обязана. Однако регалия предоставляет право при наличии достаточного трудового стажа или срока службы оформлять звание «Ветерана труда» или «Ветерана боевых действий». И уже соответственно им получать выплаты и льготы — например, ежемесячную прибавку к пенсии (размер определяется в зависимости от региона), компенсацию 50% на коммунальные услуги или воспользоваться бесплатным протезированием зубов. Учрежден в 2002 году указом президента России Владимира Путина. Является почетным знаком, предназначенным для награждения граждан и военнослужащих за особые заслуги в области морского дела. Предусмотрено награждение коллективов предприятий и организаций за достижения в области развития отечественного судостроения. Орденом могут быть награждены иностранные граждане. Допускается награждение посмертно. Выплаты за этот орден не положены, однако за особые заслуги перед государством кавалеру ордена в случае выхода на пенсию полагается дополнительное материальное обеспечение. Доплата не осуществляется автоматически, а назначается по заявлению: для этого нужно обращаться в Социальный фонд. Этот орден имеет четыре степени отличия. Если награда вручена военному, получившему ее за подвиг в бою, то между колодкой и самим знаком прикрепляются два меча, выполненных из позолоченного серебра. Им награждаются люди за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности. Нагрудный знак орден «За заслуги перед Отечеством» I или II степени с мечами дает право на ежемесячную денежную выплату размером 24 000 или 18 000 рублей соответственно. Для оформления выплаты надо обратиться в Социальный фонд. Знак отличия Святого Георгия — Георгиевский крест — в царской России был самой почетной солдатской наградой. Она вручалась низшим чинам: за годы Первой мировой георгиевскими кавалерами разных степеней стали более миллиона военных. В постсоветской России Георгиевский крест был восстановлен в 1992 году, и награждение им — пока редкость. По статуту им награждаются солдаты, сержанты, старшины и прапорщики за подвиги и отличия в боях по защите Отечества и на территории других государств. У нынешнего Георгиевского креста, как и у его дореволюционного варианта, существует 4 степени. Получать их можно только последовательно, от низшей степени к высшей, поэтому большинство награжденных сегодня — это Георгиевские кавалеры 4-й степени. Награждение может быть произведено посмертно. Никакие льготы для награжденных Георгиевским крестом не предусмотрены, однако при награждении выплачиваются сразу пять должностных окладов. Это самая почитаемая награда среди солдат и сержантов. Именно ее воспел Владимир Высоцкий: «И если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь „За отвагу“». Еще с Великой Отечественной войны повелось, что награда дается исключительно за мужество и смелость, проявленные на поле брани. Военные, награжденные этим знаком отличия, к почету и уважению получают также дополнительные поощрительные льготы и выплаты. Это разовая выплата награжденному в размере пяти его должностных окладов. Также военный может получить дополнительный оклад при выплате выходного пособия, увольняясь из рядов ВС РФ или с госслужбы. При выслуге менее 20 лет он получит три оклада вместо двух. Если срок выслуги более 20 лет — восемь окладов вместо семи. Также кавалеру медали «За отвагу» может быть начислена доплата к пенсии на региональном уровне. В Свердловской области таких доплат не предусмотрено. Ее удостаиваются участники СВО, которые проявили храбрость и мужество в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов. Медаль имеет две степени: I и II. В указе президента Владимира Путина от 2023 года отмечается, что медалью могут наградить граждан России, иностранцев или тех, у кого нет гражданства. Наградить медалью «За храбрость» могут посмертно. Для всех награжденных предусмотрено денежное поощрение от государства в виде разовой выплаты в размере пяти должностных окладов. Она предназначена для награждения военнослужащих сухопутных войск, но ею неоднократно уже награждались и представители ВМФ — морские пехотинцы. Награждение часто проходит на самой передовой, как только герои выходят из боя — за личное мужество. Награжденному медалью Суворова положены денежные выплаты. Первая — единовременная, которая выдается в день вручения медали в размере пяти месячных окладов. Вторая — ежемесячная, которая составляет пять процентов в виде прибавки к окладу. Она выплачивается в день зарплаты на протяжении всей военной службы. Медаль начинала свой путь как юбилейная и предназначалась для массового награждения в честь 100-летия со дня рождения полководца Георгия Жукова. Однако со временем статус награды поменялся, и ныне она превратилась в весомую боевую. Ею награждаются только военнослужащие ВС РФ за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите России. Награжденному положены финансовые выплаты и льготы. Во-первых, единоразовая выплата при вручении — пять полных окладов. Во-вторых, денежная надбавка, выплачиваемая каждый раз за выполнение конкретных воинских обязанностей и задач с риском для жизни. В-третьих, оформляются различные льготы при увольнении из рядов ВС РФ. Она вручается военнослужащим ВМФ, пограничных органов ФСБ и войск национальной гвардии за личное мужество и отвагу, защиту государственной границы, выполнение боевых задач, несение боевой службы, участие в учениях и маневрах, исполнение воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. Военный после награждения получает стандартную единовременную выплату в пять должностных окладов, а также дополнительные выплаты при увольнении. Эта награда не особо на слуху. Тем не менее, медаль Нестерова в 2023-м вошла в обновленный список основных наград для отличившихся в ходе СВО. Оно и понятно: медалью награждаются летчики-герои, а также все, так или иначе, связанные с российской авиацией. Награжденным выплачивается разовое единовременное денежное поощрение в размере пяти окладов. Других льгот и преференций для кавалеров медали Нестерова не предусмотрено. Существуют и другие награды, которые могут получить участники СВО. Например, медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть». Ими нередко награждают прямо на фронте, «здесь и сейчас». Все военные и гражданские награды в России перечислены в Указе президента. Но они не предполагают каких-либо льгот и ежемесячных выплат — только в отдельных случаях разовые поощрения. Исключение составляет ряд военных знаков отличия, которые повышают денежное довольствие, пока человек служит.