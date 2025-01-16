В Кремле рассказали об участии России в урегулировании конфликта Израиля и ХАМАС

Россия не участвовала в процессе урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что Москва приветствует любые соглашения, которые приводят к прекращению огня и улучшению ситуации в регионе.
«Мы говорили уже, что любое урегулирование, которое приводит к прекращению огня и страданий народа в Газе и добавляет безопасности Израилю, можно только приветствовать. Россия не принимала участия в этом процессе», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.
В 2023 году обострился ближневосточный конфликт. Тогда израильская армия сообщила об обстреле своей территории ракетами, запущенными радикалами из сектора Газа. В ответ на это Израиль объявил о запуске контртеррористической операции. Как протекают главные конфликты в мире сегодня, где и из-за чего назревают новые, способна ли их разрешить ООН и чего ждать в 2025 году — в материале URA.RU.
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