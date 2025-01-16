В Кремле рассказали об участии России в урегулировании конфликта Израиля и ХАМАС

Песков: Россия не участвовала в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия не принимала участие в урегулировании конфлика в Сирии, заявил Песков
Россия не принимала участие в урегулировании конфлика в Сирии, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Россия не участвовала в процессе урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что Москва приветствует любые соглашения, которые приводят к прекращению огня и улучшению ситуации в регионе.

«Мы говорили уже, что любое урегулирование, которое приводит к прекращению огня и страданий народа в Газе и добавляет безопасности Израилю, можно только приветствовать. Россия не принимала участия в этом процессе», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

В 2023 году обострился ближневосточный конфликт. Тогда израильская армия сообщила об обстреле своей территории ракетами, запущенными радикалами из сектора Газа. В ответ на это Израиль объявил о запуске контртеррористической операции. Как протекают главные конфликты в мире сегодня, где и из-за чего назревают новые, способна ли их разрешить ООН и чего ждать в 2025 году — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия не участвовала в процессе урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что Москва приветствует любые соглашения, которые приводят к прекращению огня и улучшению ситуации в регионе. «Мы говорили уже, что любое урегулирование, которое приводит к прекращению огня и страданий народа в Газе и добавляет безопасности Израилю, можно только приветствовать. Россия не принимала участия в этом процессе», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов. В 2023 году обострился ближневосточный конфликт. Тогда израильская армия сообщила об обстреле своей территории ракетами, запущенными радикалами из сектора Газа. В ответ на это Израиль объявил о запуске контртеррористической операции. Как протекают главные конфликты в мире сегодня, где и из-за чего назревают новые, способна ли их разрешить ООН и чего ждать в 2025 году — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...