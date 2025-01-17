Песков — URA.RU: Кремль негативно отреагировал на планы Киева и Лондона в Азовском море

Россия считает Азовское море внутренним и выступает против обсуждения какого-либо сотрудничества Киева и Лондона в этом регионе. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил реакцию Кремля на пункт о расширении военного сотрудничества Украины и Британии в Азовском, Балтийском и Черном морях.
«Негативно. Это действительно внутреннее море России, там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Великобритании», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 16 января подписали в Киеве соглашение о «столетнем партнерстве» двух стран. В одном из пунктов договора говорится о расширении военного сотрудничества в Азовском, Черном и Балтийском морях. Лондон также изучит возможность размещения на Украине военных баз и инфраструктуры. Позднее Зеленский отметил, что договор содержит секретную часть.
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