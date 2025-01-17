Челябинка обнаружила в своей квартире прописку Иисуса

17 января 2025 в 15:10 Размер текста - 17 +

Неизвестного жильца владелица квартиры обнаружила в выписке на сайте госуслуг Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Челябинска обнаружила, что в ее квартире прописан Иисуса из Бразилии. Женщина хотела продать жилье, поэтому заказала выписку из ЕГРН на сайте госуслуг. «Так как я собираюсь продавать квартиру, риелтор посоветовала заказать справочную адресную информацию. И буквально позавчера мне приходит справка, что у меня прописан Иисус, гражданин Бразилии», — цитирует Екатерину портал «74.ру». Собственница направила запрос в правоохранительные органы, после чего выяснилось, что в декабре 2024 года, когда этот иностранец был поставлен на регистрационный учет в ее квартире, был допущен сбой. Ошибка уже устранена. Иисус из Бразилии действительно живет в Челябинске, только на соседней улице. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Челябинска обнаружила, что в ее квартире прописан Иисуса из Бразилии. Женщина хотела продать жилье, поэтому заказала выписку из ЕГРН на сайте госуслуг. «Так как я собираюсь продавать квартиру, риелтор посоветовала заказать справочную адресную информацию. И буквально позавчера мне приходит справка, что у меня прописан Иисус, гражданин Бразилии», — цитирует Екатерину портал «74.ру». Собственница направила запрос в правоохранительные органы, после чего выяснилось, что в декабре 2024 года, когда этот иностранец был поставлен на регистрационный учет в ее квартире, был допущен сбой. Ошибка уже устранена. Иисус из Бразилии действительно живет в Челябинске, только на соседней улице.