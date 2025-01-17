Челябинка обнаружила в своей квартире прописку Иисуса

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Неизвестного жильца владелица квартиры обнаружила в выписке на сайте госуслуг Фото:

Жительница Челябинска обнаружила, что в ее квартире прописан Иисуса из Бразилии. Женщина хотела продать жилье, поэтому заказала выписку из ЕГРН на сайте госуслуг.

«Так как я собираюсь продавать квартиру, риелтор посоветовала заказать справочную адресную информацию. И буквально позавчера мне приходит справка, что у меня прописан Иисус, гражданин Бразилии», — цитирует Екатерину портал «74.ру».

Собственница направила запрос в правоохранительные органы, после чего выяснилось, что в декабре 2024 года, когда этот иностранец был поставлен на регистрационный учет в ее квартире, был допущен сбой. Ошибка уже устранена. Иисус из Бразилии действительно живет в Челябинске, только на соседней улице.

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Жительница Челябинска обнаружила, что в ее квартире прописан Иисуса из Бразилии. Женщина хотела продать жилье, поэтому заказала выписку из ЕГРН на сайте госуслуг. «Так как я собираюсь продавать квартиру, риелтор посоветовала заказать справочную адресную информацию. И буквально позавчера мне приходит справка, что у меня прописан Иисус, гражданин Бразилии», — цитирует Екатерину портал «74.ру». Собственница направила запрос в правоохранительные органы, после чего выяснилось, что в декабре 2024 года, когда этот иностранец был поставлен на регистрационный учет в ее квартире, был допущен сбой. Ошибка уже устранена. Иисус из Бразилии действительно живет в Челябинске, только на соседней улице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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