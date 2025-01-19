Президент Молдавии пришла в бешенство из-за поставок российского газа в Приднестровье

Гуманитарные поставки российского газа в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР, Приднестровье) от «Газпрома» являются незаконными, поскольку якобы нарушают международные санкции. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду после того, как Россия согласилась поставить газ в ПМР.
«Поставка через посредников — это незаконный с точки зрения законодательства Молдавии вариант, это метод, также нарушает режим международных санкций», — сообщила Майя Санду в интервью блогеру Натану Гарштя, ее слова передает РИА Новости. Молдавский президент подчеркнула, что «Газпром», который является основным акционером энергокомпании «Молдовагаз», мог бы организовать поставки газа в Приднестровье через эту компанию, и в этом случае они были бы законными. При этом власти Молдавии делают все возможное, чтобы обеспечить жителей непризнанного государства электроэнергией.
Ранее стало известно, что РФ передаст Приднестровью газ в качестве гумпомощи. Об этом сообщил президент ПМР Вадим Красносельский после переговоров, проведенных им в Москве.
С 1 января «Газпром» прекратил поставки российского газа в Молдавию и ПМР. Это произошло в связи с многократной неуплатой «Молдовагазом» долга за поставленный ей газ, а также в связи с прекращением транзита газа из России через Украину.
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